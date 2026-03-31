БОЕЦ с акция в Съдебната палата, Георги Георгиев се обяви за градски прокурор (ВИДЕО)

Активисти от БОЕЦ проведоха акция в Съдебната палата в София, която бързо прерасна в шумна атака срещу ръководството на прокуратурата. В центъра на акцията застана Георги Георгиев, лидер на БОЕЦ, който се обяви за "градски прокурор на София" и настоя да бъде допуснат до кабинетите на Борислав Сарафов и Емилия Русинова.

Сблъсък с охраната в Съдебната палата

В разпространено видео Георгиев се вижда как обикаля коридорите на институцията, търсейки достъп до ръководните кабинети. Вместо това обаче той се сблъсква с охраната, която му прегражда пътя и не го допуска до администрацията на главния прокурор.

По-рано Георгиев влиза в сградата на Софийска градска прокуратура, където след почукване на вратата се представя пред служители с думите: "Георгиев съм, градски прокурор на София".

Той настоява да бъде допуснат и до кабинета на главния прокурор с призива: "Не бягайте, не бягайте, ще влезем заедно". В крайна сметка нито Сарафов, нито Русинова бяха открити в сградата. Акцията е замислена като директна атака срещу легитимността на ръководството на прокуратурата. Георгиев открито постави въпроса защо Борислав Сарафов може да заема поста си, а неговата символична "самоназначеност" не се приема.

"Както прави Сарафов, аз се обявявам за градски прокурор на София, но въпросът е защо Сарафов може, а аз не? Законът трябва да се прилага еднакво. С какво Сарафов е по-различен от мен?", заявява Георгиев.

"Осемте джуджета"

Паралелно с акцията, от БОЕЦ отправят тежки обвинения срещу Емилия Русинова, свързвайки я със скандала "Осемте джуджета" и фигурата на Петьо Петров. Георгиев твърди, че в архива на организацията се съдържат документи, които доказват нейни контакти и "съучастие" в схемата. Той дори отправя провокативен сигнал: "Искам да подам сигнал, че тук се укрива Петьо Еврото и че Емилия Русинова го укрива".

Допълнително напрежение внасят и твърденията за пътувания на Русинова с лица, свързвани с Петров, както и за ролята ѝ в казуси, засягащи европейския прокурор Теодора Георгиева.

Призив за натиск и действия

Акцията завърши с предупреждение за следващи стъпки и възможна ескалация. "Ако трябва, насила ще ги изведем", заяви Георгиев, като призова за обществен натиск и готовност за по-решителни действия.

Случаят допълнително изостря напрежението около прокуратурата и поставя нови въпроси за доверието в институциите и начина, по който се упражнява властта в съдебната система.