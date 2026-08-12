Двуметрова авиобомба в пресъхващата р. Дунав

Ниското ниво на реката разкри опасни находки от миналото. В последните дни военните обезвреждат невзривени боеприпаси, излезли на повърхността край Лом, Видин и на други места по поречието на реката. Само за няколко години са открити артилерийски снаряди, стари гюлета и авиационна бомба, която е дълга близо 2 метра. Военни съобщиха пред бТВ, че за две седмици, откакто е започнало отдръпването на Дунав, заради открити боеприпаси формированието им е задействано пет пъти. В ломското село Ковачица те откриват авиобомба с дължина 2 метра, с взривател. Корозирала авиобомба. Взривяват я на място. Още: В склада на “ЕМКО“ има още невзривени боеприпаси

Междувременно нивото на река Дунав при водомерен пост Русе се е понижило с още 2 сантиметра за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав“. Така отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. В българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 5 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Още: Обезвредиха стара мина край Казанлък