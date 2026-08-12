Кабинетът "Радев":

Двуметрова авиобомба в пресъхващата р. Дунав

12 август 2026, 12:02 часа 861 прочитания 0 коментара
Снимка: Министрество на отбраната
Двуметрова авиобомба в пресъхващата р. Дунав

Ниското ниво на реката разкри опасни находки от миналото. В последните дни военните обезвреждат невзривени боеприпаси, излезли на повърхността край Лом, Видин и на други места по поречието на реката. Само за няколко години са открити артилерийски снаряди, стари гюлета и авиационна бомба, която е дълга близо 2 метра. Военни съобщиха пред бТВ, че за две седмици, откакто е започнало отдръпването на Дунав, заради открити боеприпаси формированието им е задействано пет пъти. В ломското село Ковачица те откриват авиобомба с дължина 2 метра, с взривател. Корозирала авиобомба. Взривяват я на място. Още: В склада на “ЕМКО“ има още невзривени боеприпаси

Междувременно нивото на река Дунав при водомерен пост Русе се е понижило с още 2 сантиметра за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав“. Така отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. В българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 5 см. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Още: Обезвредиха стара мина край Казанлък

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военни авиобомба река Дунав невзривен боеприпас
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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