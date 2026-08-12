"Как "Кошница с грижа" се оказа кошница с PR": 2 месеца по-късно "грижата" изчезна от магазините

"Кошница с грижа" окончателно се оказа кошница с PR. Само 2 месеца след гръмкото ѝ представяне, правителствената инициатива "Кошница с грижа" е изчезнала от магазините. В някои обекти, които официално участват, изобщо не могат да бъдат намерени следи от "грижата". За сметка на това магазините са пълни с обикновени промоции - често с много по-големи намаления от прословутите 15%.

Това написа в свой Фейсбук пост съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Той заяви, че още при старта на инициативата той и колегите му са алармирали, че става дума за представяне на съществуващи промоции под новия етикет "Кошница с грижа".

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"Държавата не "измисли" по-ниските цени, но им измисли лого"

"Държавата не "измисли"по-ниските цени, но им измисли лого. Обещанието сега беше поне 30 продукта да бъдат намалени с поне 15% за минимум 6 месеца. Два месеца по-късно инициативата практически се е изпарила от щандовете. А сред продуктите в нея почти не попаднаха плодовете и зеленчуците. Въпреки това "Прогресивна България" се хвалят, че "Кошницата" била помогнала за намаляването на инфлацията при храните, а техни депутати ни убеждаваха, че цените още през юли ще са с 10% надолу. Нищо подобно", категоричен е политическият лидер.

"Провалът на "Кошница с грижа" показва нещо просто - цените не се свалят с правителствени кампании, табелки и нови имена на промоциите. Ако целта е трайно по-ниски цени, трябва да има истинска конкуренция между търговците, хората да могат лесно да сравняват цените, а КЗК да си върши работата там, където има съмнения за картели и злоупотреби. Държавата трябва да създава условия производители и търговци да се конкурират за клиента, а не да брандира техните намаления и после да ги представя като собствен успех", коментира Мирчев.

По умите му след "Кошница с грижа" и "справедлива стойност" остава само да създадат и Министерство на евтиното. "Само че “евтиното” не се гласува в Министерския съвет, то се печели с истинска конкуренция и сериозно работещи регулатори", допълни политикът

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