Йотова: Нека не оставяме младите хора сами и да не допускаме филтърните балони да ни радикализират

"Нека не оставяме младите хора сами пред предизвикателствата на младостта, нека да общуваме с тях. Да не допускаме екраните да заменят човешката близост, филтърните балони да ни радикализират, различията да се превръщат в омраза, а чувството за самота – в отчуждение и агресия". Това пише в своя поздравителен адрес по повод 12 август - Международния ден на младежта президентът Илияна Йотова.

"На Международния ден на младежта поздравявам всички млади хора, които със своите мечти, талант и енергия градят бъдещето на България. Бъдещето на младите хора зависи от нашата отговорност към тях – за средата, която създаваме, и за ценностите, с които изграждаме личностите на утрешния ден. Младостта е време за мечти, за откривателство и за първи големи избори. Време, в което човек търси своето място, своите приятели, своите каузи и своя път", пише още Йотова.

Още: Вълна от гневни реакции след политическото решение за затваряне на Черноморския младежки център във Варна (СНИМКИ)

Държавният глава призова да дадем на младите хора не само свобода да избират своя път, но и увереността, че принадлежат към общество, което ги чува, разбира и подкрепя. "Вярвам, че всички заедно - семейството, училището и институциите - можем да изградим младежка политика с мисъл за свободното време на младия човек и да възпитаме култура на разбиране, уважение и отговорност към другия. Така изграждаме и общности, в които има място за разговор, съпричастност и различно мнение, но не и за омраза и насилие", пише още Йотова.

Още: Гюров може да има ключово предимство пред Йотова: Анализ на Беркай Чокджан (ВИДЕО)