Едно село хора са гласували в Македония, в Турция - двойно по-малко от преди

20 април 2026, 9:35 часа 463 прочитания 0 коментара
Едно село хора са гласували в Македония, в Турция - двойно по-малко от преди

Изборите в чужбина преминаха при по-слаб интерес, обусловен и от невъзможността за същата активност, както на предишните избори, заради ограничението на броя на секциите извън ЕС.

Особено малко хора са гласували в съседна Македония, където до урните са излезли едно село хора.

460 гласували в Македония

И там партията на бившия президент Румен Радев"Прогресивна България" е получила най-много гласове. За нея са гласували общо 160 избиратели, показват данните от извлечението на протоколите в петте избирателни секции на територията на страната.

С втори резултат е коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България", която е получила 91 гласа. С трети резултат е "Възраждане", за която са гласували 63-ма български граждани, а за ГЕРБ вота си са подали 61 гласоподаватели.

Окончателните протоколи в секциите в българското посолство в Скопие, Генералното консулство на страната ни в Битоля и тези в Струмица, Охрид и Прилеп сочат, че на парламентарните избори са гласували общо 463-ма избиратели, предаде БНР.

Два пъти по-малко гласове от Турция

В Турция също се отчита значителен спад в избирателната активност при вота на българските граждани.

Източник: БГНЕС

Заради въведените законови ограничения, които намаляват броя на секциите, този път в Турция са гласували около 24 000 души - приблизително 2 пъти по-малко в сравнение с изборите преди две години. Общо секциите са били 27, което е около 4 пъти по-малко спрямо предходния вот.

При 92% обработени протоколи първа политическа сила е ДПС с 50,7% (12 125 гласа). Партията си връща водещата позиция, след като на предишните избори отстъпи пред "Алианс за права и свободи". Сега на второ място се нарежда АПС с 22% (5 268 гласа), а трети са "Прогресивна България" с 18,4% (4 399 гласа).

Изборният ден в Истанбул започва с дълги опашки пред секциите. Част от гласоподавателите са чакали над час, както за попълване на декларации, така и за самото гласуване.

Намаленият брой секции предизвика недоволство сред избирателите, които поставиха под въпрос достъпа до вот и равнопоставеността на гласуващите в чужбина. Сред гласуващите имаше както хора, силно мотивирани да упражнят правото си на вот, така и такива, които изразиха разочарование от организацията.

Някои избиратели подчертаха, че въпреки езиковите затруднения са успели да се справят с бюлетините, докато други акцентираха върху значението на вота за бъдещето на България.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова
