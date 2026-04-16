Къде гласувам? ЦИК пусна карта със секциите в страната и чужбина

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува адресите на избирателните секции в страната и в чужбина чрез интерактивна карта. Тя позволява търсене на секции във всички многомандатни избирателни райони у нас, както и във всички държави по света, където има открити изборни секции. Това е от полза за избирателите за предсрочните парламентарни избори на 19 април, защото те могат също така да търсят по номер и населено място.

Виждат се още броят на избирателите по райони и мандатите, които дава всеки МИР - явна помощ за обогатяване на парламентарната култура.

МВнР с отделна карта за гласуването в чужбина

Министерството на външните работи (МВнР) пък е публикувало отделна карта на адресите на избирателните секции в чужбина.

Припомняме, че в началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС. Заради ограниченията бе отчетен ръст в заявеното желание на българите зад граница да гласуват. По данни на координационния съвет за организиране на изборите към Министерски съвет - над 60 000 наши сънародници са подали заявления за гласуване в чужбина. Дори неподалите заявление могат да гласуват.

Машините са изпратени към всички секции в чужбина, където е определено да се гласува с устройства – това е станало още на 8 април, много по-рано от предвиденото.

МВнР е в засилена координация с дипломатическите и консулските представителства, както и с българските общности в чужбина, стана ясно от брифинг на координационния център на 15 април.

