Лодката им се преобърнала: Военни спасиха двама бедстващи в морето

28 май 2026, 15:29 часа 341 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Успешна операция по спасяването на двама бедстващи във водите на Черно море проведоха днес, 28 май, военнослужещи от Военноморските сили. Това съобщават от Министерство на отбраната.

Около 08:20 ч. дежурният на рейдовия пост на Военноморска база - Бургас забелязва обърната лодка в района на нос Атия и незабавно подава сигнал по оперативна линия.

По разпореждане на командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби - флотилен адмирал Радко Пенев, минен заградител “Сириус“ незабавно се насочва към района на инцидента за оказване на помощ.

Благодарение на бързата и професионална реакция на екипажа, двамата бедстващи са извадени от водата и транспортирани до Военноморска база – Бургас, където са прегледани от медицински екип и им е оказана необходимата медицинска помощ. Установено е, че те са в добро общо състояние.

Своевременната координация, отличната подготовка и адекватните действия на военнослужещите от Военноморските сили за пореден път доказаха готовността им да реагират ефективно при възникване на инциденти и кризисни ситуации в морето.

Спасиана Кирилова
