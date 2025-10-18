Ерата на бойната авиация: Още два F-16 пристигаха у нас (СНИМКИ)

Военновъздушните сили на България вече разполагат с шест от най-модерните изтребители F-16 Block 70, след като днес, още две бойни машини кацнаха в авиобаза Граф Игнатиево. Те бяха посрещнати от министъра на отбраната Атанас Запрянов, който потвърди, че процесът по модернизация на ВВС върви по план.

Новите два изтребителя са едноместни (бойни) и пристигнаха с опознавателните знаци на ВВС на САЩ. Те бяха посрещнати лично от министър Запрянов, командира на ВВС генерал-майор Николай Русев и представители на американската мисия у нас.

"Процесът върви съгласно договорените планове с правителството на САЩ – вече бяха получени първите четири самолета, сега още два и остава до края на тази година да получим последните два, с което ще бъде изпълнен първият договор за доставка на осем самолета", беше категоричен министърът на отбраната.

Според него, това дава оптимизъм, че започва технологичното приемане и облитането на новопристигналите машини. Паралелно с това продължава и доставката на необходимото допълнително оборудване и консумативи по договора.

Ключовата инфраструктура напредва

Освен доставката на самолетите, министър Запрянов подчерта и огромния напредък по изграждането на наземната инфраструктура в авиобазата. Той припомни, че в началото на мандата му от 49 договора за строителство е бил завършен само един обект.

"Сега имаме приети 17 обекта в рамките на 2024 и 2025 г. и още толкова в процес на приемане", заяви Запрянов. Като изключително важен успех той отбеляза ускореното изграждане на сградата за тренажора, който е от критично значение за подготовката на българските пилоти на родна земя.

След изпълнението и на втория международен договор, българските Военновъздушни сили ще разполагат с пълна ескадрила от 16 модерни бойни самолета F-16, което ще гарантира способностите на страната за въздушна отбрана в рамките на НАТО.

ОЩЕ: Как България ще сваля дронове, докъде сме с F-16: Командирът на българските ВВС с интересни новини