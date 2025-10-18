Войната в Украйна:

Гневът и надеждата кипят сред сметта: Проблемът с боклука в София чака решение

18 октомври 2025, 21:00 часа 533 прочитания 0 коментара
Гневът и надеждата кипят сред сметта: Проблемът с боклука в София чака решение

Столична община стартира тестов уикенд за нормализиране на сметоизвозването в районите "Люлин" и "Красно село", но на фона на официалните обещания, жителите на кварталите описват ситуацията като критична и изразяват дълбок скептицизъм. Докато заместник-кметът Надежда Бобчева обявява мобилизация на техника и призовава за доброволчески акции, хората на място говорят за препълнени кофи и години на нерешени проблеми.

"От днес започваме тестов период, в който ще се опитаме да осигурим 100% обслужване по график в засегнатите райони," заяви заместник-кметът по околна среда Надежда Бобчева. По думите ѝ, целта е да се намери устойчиво решение след кризата, възникнала с предишната фирма по чистотата. За целта са мобилизирани 10 сметосъбиращи камиона и е потърсена помощ от други райони и общински предприятия.

Реалността на улицата: "Ще се изплашите!"

Докато администрацията чертае планове, картината на място, описана от жителите, е коренно различна.

"Много е мръсен," категоричен е Бончо Бонев, жител на "Красно село". Той насочва вниманието към конкретни критични точки: "Отидете там на "Урвич" и "Гешов" на ъгъла да видите какво е. Ще се изплашите! Тонове, да. Тонове боклук."

Г-н Бонев е изгубил надежда, че проблемът ще бъде решен скоро. "Уж щяха да го очистят за една седмица-две, вече няма. Кой да го оправи? То няма камиони, а и да има камиони, нали, купиха, обаче няма пък работници," коментира той с явно недоверие.

Друг жител, Владислав Тодоров, е малко по-умерен, но също признава проблема. "Мръсничко е. Чистят, но дори и в момента минават, но са мръснички." Запитан какво мисли за това, че се налага граждани да се намесват в почистването, той отговаря: "Ами то не трябва, но като няма друг кой... Кой да го направи?"

Доброволци срещу бездействието и дългосрочните планове

На фона на недоволството, Столична община и организацията "gorata.bg" организират доброволчески акции по почистване на три ключови локации през уикенда. "Надявам се лошото време да не им попречи и благодаря на всеки един, който ще се включи в тези акции," каза зам.-кметът Бобчева.

Тя очерта и дългосрочния план – общинското дружество "Софекострой" да поеме изцяло чистотата в "Люлин" и "Красно село". Вече е гласуван заем за закупуване на техника, като очакванията са до месец и половина дружеството да започне работа.

Надежда Бобчева отправи и апел към гражданите за по-активно разделно събиране на отпадъци, което би облекчило системата. "Всяко нещо, което попадне в цветните контейнери, струва 0 лв. за тях и 0 лв. за общината," подчерта тя.

Въпреки това, за хората, които ежедневно се сблъскват с препълнените кофи, обещанията звучат кухо. Временната кризисна организация е в сила до 19-ти октомври, но дали тестовият уикенд ще донесе реална промяна, или ще остане просто поредният опит за "гасене на пожар", ще стане ясно в понеделник, когато общината обещава да обяви как ще продължи работата.

