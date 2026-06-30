"Европа отново е в капана на жегата": Проф. Рачев разкри и какво чака България

Ние минаваме малко метър от жегите. Западна Европа я очаква трета поредна гореща вълна. Може би няма да е толкова брутална, колкото тази, която отмина. Става все по-топло и Европа до голяма степен е адаптирана към този климат. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев. Той добави, че атомните електроцентрали ще трябва да се адаптират към тези горещи вълни.

Южна Испания и Португалия цяла седмица ще са обхванати от гореща вълна и температурите ще са около и над 40 градуса. Хладен въздух ще докосне България и ще има превалявания и прегърмявания.

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Юли си отива е един градус над нормата и с около 25% по-малко валежи. Свършва горещото време, идва по-хладна вълна. От вторник започва понижение на температурите. Но до следващия вотрник – едно много хубаво време.

"Температурата на морската вода е 25 градуса, по-топло от на плажа", каза той.

Времето днес

Днес ще бъде слънчево и отново горещо. Остава в сила предупреждението за опасно високи температури, със стойности между 34 и 39 градуса, в София - около 34 градуса.

В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

През следващите дни ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки.