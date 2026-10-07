Ударени кораби край България:

Дроновете, ударили кораби в Черно море, са руски: Държавата не знае, но експертите са категорични

07 октомври 2026, 8:00 часа 814 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Дроновете, ударили кораби в Черно море, са руски: Държавата не знае, но експертите са категорични

Не знам със сигурност чии са дроновете, но нямам съмнение. Единствената страна, която е възможно да е направила това, е Русия. Украйна вече отрекоха. Много е логично да е Русия, тъй като тече кампания по пресичане на възможността на Украйна да пренася зърно през Черно море. Това каза полковник Иван Миланов в ефира на Нова телевизия след като дронове удариха два кораба в изключителната икономическа зона на България.

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„Няма как правителството да намерят табелка „Направено в Русия“. Няма логика украинците да обстрелват свой товар и така да изгубят милиони. Имиджа на русия ни е познат“, коментира от своя страна капитан първи ранг от запаса Васил Данов, който е и член на ръководството на Атлантическия съвет.

По думите на капитан Тодор Георгиев дроновете, ударили двата кораба в Черно море, са засечени от сателити и много лесно може да се установи чий са. „Сателитни данни откъде са дошли дроновете могат да се вземат както от партньорски служби, така и от компаниите за морска сигурност“, категоричен бе Георгиев. Според него фирмите за морска сигурност имат сателитно наблюдение 24/7 над опасните зони, каквато от началото на войната в Украйна е и Черно море.

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„За да знаят, че корабът е потънал за три минути, българските военни са го наблюдавали. Само не знаят откъде е дошъл дронът“, подкрепи го и капитан Данов.

Според Георгиев „Черно море вече е мъртва зона за корабоплаването“. „Това може да засегне и българския износ на зърно, както и цената на стоките, които се транспортират през Черно море", допълни той.

„Това е показателно, че войната напусна границите на бойното поле. Правителството ни дължи отговори до каква степен ние сме защитени“, каза Миланов. Той подчерта, че морската граница е специфична и не може да бъде защитавана по същия начин като сухопътната. „Не можем да опънем ограда в морето“, каза експертът.

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Русия дронове война Украйна ударени кораби Черно море
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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