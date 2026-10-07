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Съвместна охрана на небето: Български МиГ-29 и румънски F-16 тренираха прехват на нарушители

07 октомври 2026, 7:30 часа 629 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Съвместна охрана на небето: Български МиГ-29 и румънски F-16 тренираха прехват на нарушители

Българските и румънските военновъздушни сили са провели съвместната летателна тренировка „Blue Bridge 2026“. "Тя даде възможност на двете съседни държави да усъвършенстват координацията между екипажите и да потвърдят оперативната си съвместимост при изпълнение на презгранични операции по контрол на въздухоплаването и охрана на въздушното пространство", съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

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Българските и румънските екипажи са изпълнили процедури за прехват, съпровождане и принудително приземяване на самолет "нарушител“ в рамките на сценарий, доближаващ се до реални ситуации при охраната на въздушното пространство.

В първата фаза на летателната тренировка румънски изтребители F-16 бяха активирани за действия по Air Policing при отклонил се от маршрута си военно-транспортен самолет C-27J Spartan. След установяване на контрол над ситуацията и предаване на целта на българските дежурни сили, двойка МиГ-29 продължи изпълнението на мисията, като принуди румънския военно-транспортен самолет да кацне на летището в Граф Игнатиево.

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Във втората фаза бяха отработени аналогични процедури за принудително кацане на C-27J Spartan на определено летище в Румъния.

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Провеждана ежегодно от 2012 г., съвместната летателна тренировка „Blue Bridge“ е израз на последователното сътрудничество, взаимното доверие и действията в пълен синхрон между българските и румънските военновъздушни сили в интерес на сигурността, добавят от МО.

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Румъния ВВС отбрана изтребители учение
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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