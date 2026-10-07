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Джей Ди Ванс посочи какво е нужно за край на войната с Иран

07 октомври 2026, 7:08 часа 873 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Джей Ди Ванс посочи какво е нужно за край на войната с Иран

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Иран трябва да извърши „съществено“ съкращаване на капацитета си за обогатяване на ядрен материал, за да се сложи край на продължаващата от седем месеца война, като изтъкна, че Техеран не може да твърди, че не желае ядрено оръжие, докато същевременно обогатява уран до 60%.

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Ванс посочи, че САЩ водят преговори с иранския президент Масуд Пезешкиан и външния министър Абас Арагчи, но Вашингтон не е сигурен какви правомощия имат те или кой в ​​крайна сметка взема решенията в Техеран. Той заяви, че САЩ остават отворени за споразумение, но настояват за конкретни отстъпки по ядрения въпрос, като подчерта: „Няма да заменяме действията с празни думи“.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че никой не знае кой управлява Иран по време на американско-израелската война срещу Ислямската република. "Техните лидери ги няма, втората им група лидери ги няма, а най-големият ми проблем е, че никой не знае кой по дяволите управлява страната. Никой не знае кой управлява Иран. Може би това е нещо хубаво", заяви Тръмп.

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Говорителят на иранското външно министерство заяви в неделя, че Вашингтон знае много добре кой е техният еквивалент в Иран и как функционира системата за вземане на решения в Иран.

Тръмп и финансовият министър на САЩ Скот Бесент обърнаха внимание и на смяна в иранското правителство - нов човек е министър на петрола. Според Тръмп, предишният (Мохсен Пакнеджад) си тръгнал, защото Иран нямали икономика, нямали петрол, нямали нищо. А Бесент постоянно повтаря как вече няма и една капка ирански петрол на танкер, който е в открити води:

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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