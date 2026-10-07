Джей Ди Ванс посочи какво е нужно за край на войната с Иран

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Иран трябва да извърши „съществено“ съкращаване на капацитета си за обогатяване на ядрен материал, за да се сложи край на продължаващата от седем месеца война, като изтъкна, че Техеран не може да твърди, че не желае ядрено оръжие, докато същевременно обогатява уран до 60%.
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JD Vance said Iran must make a “meaningful” reduction in its nuclear enrichment capacity to end the seven-month war, arguing that Tehran cannot claim it does not want a nuclear weapon while enriching uranium to 60%. Vance said the U.S. is negotiating with Iranian President Masoud Pezeshkian and Foreign Minister Abbas Araqchi, but Washington is unsure how much authority they hold or who ultimately makes decisions in Tehran. He said the U.S. remains open to a deal but wants concrete nuclear concessions, declaring: “We’re not going to trade words for actions.” Source: Reuters— Clash Report (@clashreport) October 6, 2026
Ванс посочи, че САЩ водят преговори с иранския президент Масуд Пезешкиан и външния министър Абас Арагчи, но Вашингтон не е сигурен какви правомощия имат те или кой в крайна сметка взема решенията в Техеран. Той заяви, че САЩ остават отворени за споразумение, но настояват за конкретни отстъпки по ядрения въпрос, като подчерта: „Няма да заменяме действията с празни думи“.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че никой не знае кой управлява Иран по време на американско-израелската война срещу Ислямската република. "Техните лидери ги няма, втората им група лидери ги няма, а най-големият ми проблем е, че никой не знае кой по дяволите управлява страната. Никой не знае кой управлява Иран. Може би това е нещо хубаво", заяви Тръмп.
Trump on Iran: Nobody knows who is running Iran. Maybe that's a good thing. https://t.co/XKM23XdwLn— Clash Report (@clashreport) October 6, 2026
Говорителят на иранското външно министерство заяви в неделя, че Вашингтон знае много добре кой е техният еквивалент в Иран и как функционира системата за вземане на решения в Иран.
Тръмп и финансовият министър на САЩ Скот Бесент обърнаха внимание и на смяна в иранското правителство - нов човек е министър на петрола. Според Тръмп, предишният (Мохсен Пакнеджад) си тръгнал, защото Иран нямали икономика, нямали петрол, нямали нищо. А Бесент постоянно повтаря как вече няма и една капка ирански петрол на танкер, който е в открити води:
Trump on Iran: Iran's oil minister just quit. He said, "We have no economy, we have no oil, we have nothing." https://t.co/dhdr7rHpsT— Clash Report (@clashreport) October 6, 2026