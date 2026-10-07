След ударите с дронове в Черно море: Разкриха какво е състоянието на екипажа на един от корабите

Състоянието на механика с индийски произход е много тежко, турският гражданин е в много добро състояние. Това заяви областният управител на Варна Марио Смърков пред bTV по отношение на пострадалите моряци от двата търговски кораба, ударени от дронове вчера. Моряците от кораба „ABLE“ бяха спасени благодарение на българския екипаж на кораба „Dioskura“, който се е намирал в района и първи се е отзовал на сигнала им. Той е приютил моряците на борда си, докато пристигнат спасителните екипи. Още: След атаката край Бяла: САЩ проверяват възможностите на България срещу дронове

Последна информация за пострадалите

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Той допълни, че за тях се полагат изключително добри грижи с помощта на най-модерната техника, с която разполагат болниците. "Състоянието на механика, гражданин на Индия, който е с изгаряния и е настанен в тази болница, е много тежко. 45% от тялото му е с изгаряния. Той е в шок и най-вероятно ще остане в шок и през следващите три дни. Не могат да бъдат дадени никакви прогнози за развитието на състоянието му. Към него се полагат изключително добри грижи от специалисти с помощта на най-модерната техника, с която разполага болницата. Това съобщи началникът на ВМА полковник проф. д-р Ивайло Важалов. В момента механикът е в реанимация. Той е дехидратиран, тъй като доста дълго време е бил без вода. В комбинация с тежките изгаряния това допълнително усложнява състоянието му."

Информацията за капитана на кораба, който е турски гражданин и беше настанен в МБАЛ „Св. Анна“, е, че той е в много добро общо състояние. Бил е с наранявания по главата, гърдите и левия крак. Прегледан е, оказана му е медицинска помощ и е освободен от болницата. Това съобщи д-р Касим Де Петров, директор на МБАЛ „Св. Анна“. В момента в болницата е останал само един пациент, посочи областният управител на Варна.

Все още няма следа от екипажа на другия кораб – „ALFA WATAN“. Според морските спасители взрив е избухнал на борда и корабът е започнал бързо да потъва. Интервалът между двете събития е бил едва три минути. Затова специалистите предполагат, че екипажът не е успял да напусне кораба навреме.

Въпреки това спасителните дейности продължават. Българските власти все още не разполагат с категорична информация коя от двете воюващи страни е изстреляла атакуващите дронове, които са ударили двата кораба. Според властите е необходимо да бъдат открити части от дроновете, за да се установи точно чии са.

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