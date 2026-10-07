7 октомври: Първите действия срещу Османската империя в Балканската война. Българите освобождават Куманово

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

7 октомври 1912 година: Започват първите военни действия срещу Османската империя

На този ден през 1912 година, по време на Балканската война, започват първите военни действия срещу Османската империя. До 15 октомври българските войски успяват да овладеят поречието на река Арда. От страна на османските войски следва контраатака, която също е отблъсната в периода 15-25 октомври.

Източната армия на Османската империя минава в настъпление на 9 октомври. Тя атакува българските войски по линията Одрин –Лозенград. Решителните боеве се водят на 9-10 октомври в района на Гечкенли, Селиолу, Ериклер. Османската армия търпи поражение, след което панически се оттегля към Бунархисар-Люлебургаз. Български войски нахлуват в Люлебургаз на 11 октомври.

В продължение на 5 дни се водят тежки сражения по линията на р. Караагачдер. Ген. Радко Димитриев, под чието командване са Първа и Трета армия, успява да извоюва победа, при която Люлебургаз и Бунархисар падат.

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7 октомври 1915 година: Българските войски освобождават Куманово

На този ден през 1915 година, в хода на Първата световна война, българските войски освобождават Куманово. Българските пристанища на Бяло море, Дедеагач и Порто Лагос са подложени на атака от Англо-френския флот.

Втора армия провежда Овчеполската настъпателна операция (1-7 октомври), чиято цел е да отстрани Сърбия от войната. По това време Първа армия настъпва по долината на река Морава.

Ръководството на Трета пехотна балканска, Седма пехотна рилска и Кавалерийската дивизия, включващи около 70 000 души, е възложено на генерал-лейтенант Георги Тодоров. Тяхната задача е да разгромят противниковите сили в Македония, след което да настъпят към долината на р. Вардар и да не допускат сливането на противниковите войски със съглашенските.

Войските успяват да излязат към Овче поле и да овладеят Куманово за седмица. През това време Кавалерийската дивизия бележи успех, достигайки източно от Велес, с което изпълнява възложената задача.

С кратката, но ефективна Овчеполска операция срещу Сърбия, е оказано съдействие на останалите балкански групировки на Централните сили.

Четите на местното българско население, които се включват в бойните действия, също оказват значителен принос за бързото освобождаване на Македония.