Безсмислени преговори и нови атаки: Президентът на Иран разочарован от САЩ

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че преговорите със Съединените щати са "безсмислени" и водят единствено до нови атаки. Това съобщиха държавните медии, на фона на продължаващия от месеци застой в усилията за прекратяване на войната в Близкия изток. "Досега те са ни атакували три пъти след проведени разговори, което показва, че не търсят диалог; по-скоро целта им е да свалят Ислямска република Иран, цитира думите му държавната информационна агенция IRNA. Преговорите са безсмислени с враг, който всеки ден прибягва до убийства, санкции, натиск и заплахи, и който нарушава поетите от себе си ангажименти." Още: Даваме необходимото оборудване на Иран": Призна ли Путин, че Москва помага на Техеран срещу САЩ (ВИДЕО)

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Войната в Близкия изток започна в края на февруари, когато САЩ и Израел предприеха вълна от изненадващи атаки срещу Иран, точно докато Вашингтон и Техеран водеха преговори относно иранската ядрена програма. През юни воюващите страни постигнаха съгласие по меморандум, определящ рамката за трайно разрешаване на конфликта, но иранските атаки срещу плавателни съдове в Ормузкия пролив доведоха до възобновяване на военните операции от страна на САЩ.

Оттогава преговорите на практика са в задънена улица, а неотдавнашните непреки разговори между САЩ и Иран в кулоарите на Общото събрание на ООН не доведоха до пробив.

През последните седмици Вашингтон ограничи военните операции в полза на икономическия натиск и не е нанасял удари по Иран от 1 септември насам.

В неделя висшият дипломат на Иран подчерта, че войната на Съединените щати срещу Ислямската република няма да бъде решена с военни средства.

Обещавайки по-силна отбрана при евентуално подновяване на атаките, външният министър Абас Арагчи заяви: "Няма военно решение, нито решение, основано на нови санкции."

"Единствено преговори, основани на справедливост и честност", биха могли да сложат край на конфликта, добави той.

Съединените щати и Израел заявиха, че войната е необходима, за да се попречи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия - цел, която страната отдавна отрича да преследва - макар че фокусът скоро се измести към повторното отваряне на Ормузкия пролив, след като затварянето му предизвика сътресения на световните енергийни пазари.

От началото на войната Иран се опитва да наложи контрол над жизненоважния морски път, като атакува плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение от страната. САЩ наложиха собствена контраблокада на иранските пристанища и нанесоха удари по плавателни съдове, за които твърдят, че я нарушават.

Според британската морска служба UKMTO, в неделя е бил ударен танкер при опит да премине през водния път, а друг е обърнал курса си в понеделник, след като е бил заплашен с атака от иранските сили.

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