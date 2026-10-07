Ударени кораби край България:

Край на търсенето на екипажа от потъналия в Черно море кораб, няма открити отломки от дронове

07 октомври 2026, 8:53 часа 906 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Край на търсенето на екипажа от потъналия в Черно море кораб, няма открити отломки от дронове

Операцията по издирването на екипажа от потъналия кораб в Черно море, след като е ударен от дрон, е прекратена в 17 часа вчера и няма да бъде подновена. Няма следи от моряците, няма и да има. Нямам информация да са намерени остатъци от дронове. Това каза в изявление о.р. вицеадмирал Румен Николов, който е шеф на центъра за морско търсене и спасяване.

"От "Алфа Ватан" са открити една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от корабното оборудване", посоми вицеадмирал Николов. 

ОЩЕ: Дроновете, ударили кораби в Черно море, са руски: Държавата не знае, но експертите са категорични

Той обясни, че са получили два сигнала от двата кораба. Веднага започва комуникация и се получава сигнал, че са подготвени за напускане на кораба. Започва и дейността на институциите за координиране на спасителните действия. Към момента са открити целия екипаж на втория кораб – 18 човека, които са на българска земя.

Вицеадмирал Николов обясни, че отговорността на Република България по отношение на търсене и спасяване се регламентира в специална зона, определена в Международната морска организация, което се казва отговорен район за търсене и спасяване и не съвпада с морските пространства и с икономическата зона.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Там са ангажирани икономически интереси, а ние отговаряме за действията в отговорната зона на България в областта на търсенето и спасяването. Инцидентът става в отговорната зона за търсене и спасяване на Република България. Тази зона е определена с точни координати, заявени в Международната морска организация и разпределено Черно море между крайбрежните държави. Но в конкретната ситуация това също не е точно определено, тъй като в резултат на войната, която се води в близо до нас, има претенции от страна на руската и украинската страна коя част от тази зона на кого принадлежи. Ние сме си запазили нашата зона и действаме, мисля, че съвсем отговорно и бих казал, и вчера го казах, но ефективно, за да извършваме действията в съответствие с приетия национален план за търсене и спасяване на море", поясни той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кораби Черно море екипаж потънал кораб ударени кораби Черно море
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес