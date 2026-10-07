Край на търсенето на екипажа от потъналия в Черно море кораб, няма открити отломки от дронове

Операцията по издирването на екипажа от потъналия кораб в Черно море, след като е ударен от дрон, е прекратена в 17 часа вчера и няма да бъде подновена. Няма следи от моряците, няма и да има. Нямам информация да са намерени остатъци от дронове. Това каза в изявление о.р. вицеадмирал Румен Николов, който е шеф на центъра за морско търсене и спасяване.

"От "Алфа Ватан" са открити една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от корабното оборудване", посоми вицеадмирал Николов.

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Той обясни, че са получили два сигнала от двата кораба. Веднага започва комуникация и се получава сигнал, че са подготвени за напускане на кораба. Започва и дейността на институциите за координиране на спасителните действия. Към момента са открити целия екипаж на втория кораб – 18 човека, които са на българска земя.

Вицеадмирал Николов обясни, че отговорността на Република България по отношение на търсене и спасяване се регламентира в специална зона, определена в Международната морска организация, което се казва отговорен район за търсене и спасяване и не съвпада с морските пространства и с икономическата зона.

„Там са ангажирани икономически интереси, а ние отговаряме за действията в отговорната зона на България в областта на търсенето и спасяването. Инцидентът става в отговорната зона за търсене и спасяване на Република България. Тази зона е определена с точни координати, заявени в Международната морска организация и разпределено Черно море между крайбрежните държави. Но в конкретната ситуация това също не е точно определено, тъй като в резултат на войната, която се води в близо до нас, има претенции от страна на руската и украинската страна коя част от тази зона на кого принадлежи. Ние сме си запазили нашата зона и действаме, мисля, че съвсем отговорно и бих казал, и вчера го казах, но ефективно, за да извършваме действията в съответствие с приетия национален план за търсене и спасяване на море", поясни той.