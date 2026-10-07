Ударени кораби край България:

В момента Черно море е като Ормуз: Обявено е за зона с висок риск, съобщи капитан

07 октомври 2026, 8:10 часа 615 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В момента Черно море е като Ормуз: Обявено е за зона с висок риск, съобщи капитан

Остава в неизвестност десетчленният екипаж на кораба ALFA WATAN, който беше поразен от дронове и потъна на около 70 морски мили източно от Бяла. Корабът се е движил от Египет към Румъния. ALFA WATAN е на около 50 години. Той е сравнително малък – дълъг е 84 метра и е широк 12 метра. Още: След ударите с дронове в Черно море: Разкриха какво е състоянието на екипажа на един от корабите

В 08:30 ч. се очаква брифинг, на който ще бъдат дадени повече подробности за атаката и ще стане ясно дали и как ще продължи издирвателната операция в района. Междувременно продължава възстановяването на спасените моряци от другия кораб – ABLE, който също беше поразен, но не потъна. Те се намират във Варна.

Състояние на екипажа на един от корабите, последна информация

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Тежко, но стабилно остава състоянието на индийския моряк, който е с 45% изгаряния и е настанен във Военноморската болница във Варна. Той е прекарал спокойно нощта, но лекарите продължават да се борят за живота му.

Останалите 16 моряци от екипажа на ABLE са настанени в хотел, осигурен от корабособственика. С тях предстои да приключат разпитите от „Гранична полиция“, след което ще бъде организирано отпътуването им към родните им места.

Инцидентът поставя и въпроса за евентуално замърсяване от потъналия ALFA WATAN. Изпълнителният директор на „Параходство Български морски флот“ капитан Александър Калчев коментира пред bTV, че Черно море е станало рискова зона за търговското корабоплаване.

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По думите му през последните две години ударите по търговски кораби в Черно и Азовско море са зачестили, като над 100 плавателни съда са били поразени. Според него част от тези инциденти представляват и екологична заплаха.

„Черно море е наистина едно доста рисково място, което бих сравнил в момента с Ормузкия проток. Стараем се да не плаваме в Черно море. От 16 септември то е обявено за зона с висок риск“, коментира капитан Калчев. Той обясни, че потъналият кораб има гориво на борда, но евентуалният разлив зависи от начина, по който плавателният съд е легнал на морското дъно.

„Ако корабът е седнал с дъното си, т.е. е в нормалното си положение, когато е на дъното, е нормално, влизайки водата в танковете, да започне да избутва по-лекия газьол, който естествено ще излезе на повърхността“, обясни Калчев.

По думите му, ако корабът е легнал на борд или с дъното нагоре, вероятността за разлив е много по-малка На този фон днес във Варна започва поредната активация на съвместната постоянна противоминна група в Черно море, създадена преди три години. В нея участват военни кораби от България, Румъния и Турция.

Това ще бъде 12-ата поредна мисия на групата, която ще продължи до 18 октомври. Основната ѝ цел е да обследва определени райони за плаващи мини, които биха могли да създадат опасност за търговското корабоплаване.

В 10:00 часа е предвидена церемония във Варна, след която корабите ще се отправят на мисия.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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