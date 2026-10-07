Чл. 4, чл. 5, НАТО – за какво са ни: Или ще ни завладеят, или няма

Два кораба бяха ударени с дронове в Черно море вчера, 6 октомври, единият от тях беше и потопен. Не че е новина, че в Черно море някой кораб бива подпален/взривен/или има късмет да отнесе някоя и друга дупка само, откакто Путин нападна Украйна. Новината е, че този път е в изключителната икономическа зона на България.

И какво направи България? Ми няма нужда от чл. 4, според премиера и доскорошен президент Румен Радев. За член 4 от Договора за НАТО става въпрос. Член 4 е текстът, който позволява на всеки член на НАТО да свика извънредни консултации, ако смята, че има заплаха за сигурността му, териториалната му цялост или суверенитет. И член 5 няма да активираме – този е да ни дойдат на помощ съюзниците в НАТО.

Ама разбира се, то за какво ни е да искаме помощ – самички ще се справим. Или няма да се справим. Като дроновете – или са руски, или са украински. Даже знам кой най-добре може да се справи – цяла сутрин на 6 октомври в сутрешния блок на БНТ се изявяваха (и не само тогава, всъщност откакто текат т.нар. задължителни интервюта на кандидатите за президенти в сутрешния блок на националната телевизия - няма НИТО ЕДИН, който да не лъсна с уклон към Кремъл, въпросът беше само с колко, а не дали). Ето ги, кандидат до кандидата за президенти, със сияещи петолъчки на челата – Радев може да се скрие зад тях, както се крие отдавна за войната в Украйна. Да го улесня как да го оправдае: Взривяването и паленето на кораби в българска сфера на влияние е мироналагаща операция. Мироналагаща! Взривяваш и готово – настъпва вечен мир и покой – ОЩЕ: Ген. Шивиков: Да не правим внушение, че има нападение. Това е мироналагаща операция

И да, другарю Радев, не било това най-тежкият случай! НЕ БИЛО - ЦЯЛ КОРАБ ПОТЪНА И ОЩЕ НЕ Е ЯСНО КАКВО Е СТАНАЛО С ЕКИПАЖА, НО НЕ БИЛО НАЙ-ТЕЖКИЯТ СЛУЧАЙ!!! Следя войната в Украйна от цяла вечност и съм категоричен - няма досега такъв случай, цял екипаж да не е ясна съдбата му толкова време!

Пета година война в Украйна и все още има един куп хора, които не схващат – тук няма стоене между два стола. Или помагаш на Украйна и по този начин браниш начина на живот, към който сме се стремили 45 години след Втората световна война и който ни е бил отказван с лагери като "Белене", или прегръщаш "русский мир" и градиш СССР – пък там вече мобилизация да удовлетворяваш Путин както на него му се ще. Няма хър-мър – както на него му се ще! На Путин не му се ще да бъде свален от власт - затова през 2014 година нападна Украйна, първо уж с "рускоезичните", после и с цялата армия. Защото в Украйна им писна от управление от путинов тип, вдигнаха се на площада (Майдана) и поискаха по-добър живот. А украинците и руснаците са прекалено близки в култура и бит - ако в Украйна тръгне да се развива демокрация, да се търси истинска отговорност от олигарси и властимащи, тогава колко време ще мине преди и в Русия да почнат такива "зловредни" за Путин и властта му процеси? И той атакува, за да оцелее - така и до днес. Който не помни и не знае - ДА ЧЕТЕ ОЩЕ:

Опасявам се, че идва времето, в което ще се преброим – кой какво иска и дали му стиска - ОЩЕ: "Вашата война – без нас". Няма такова нещо, войната е наша

Автор: Ивайло Ачев