Схемата в УМБАЛ „Св. Георги“: 5000 направления, подменени кръвни проби и още

Нови подробности за предполагаемата схема за източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Според разследващите злоупотребите са за около 3 млн. евро и са извършвани през последните три години, предаде bTV. Още: "Пловдив е интересна губерния": Предупредиха адвокат, говорил за акцията в УМБАЛ "Св. Георги", "да внимава къде пресича"

Шестима души са задържани и обвинени за участие в престъпна група – петима лекари и един помагач. Сред тях е и началникът на Клиниката по ревматология проф. Мариела Генева. Държавното обвинение ще настоява за най-тежката мярка за неотклонение и за още двама от лекарите. Според разследващите предполагаемата схема е действала от 2021 г.

Един от най-сериозните детайли, изнесени от разследващите, е свързан с начина, по който според тях са били освобождавани легла за следващи пациенти.

Има данни за пациенти с лоши медицински показатели, при които е била използвана кръв, взета от друг човек с добри показатели, за да може първият пациент да бъде изписан, леглото да бъде освободено и на негово място да бъде приет друг.

Според разследващите кръв е била взимана включително от медицински сестри и санитари. Проверява се и информация за кратък престой на част от пациентите, след което те са били изписвани, за да бъдат приемани други и да бъдат отчитани нови клинични пътеки.

5000 направления от медицински център

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Разследващите са установили и медицински център, от който са генерирани около 5000 направления за хоспитализация в Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Георги“. Според прокуратурата част от тях са били създавани по неправомерен начин – данните са били въвеждани в системата, отчитан е фиктивен преглед в медицинския център, а след това пациентът е бил насочван за хоспитализация в клиниката.

Проверяват се и случаи на дехоспитализация, при които според разследващите целта е била в един ден да бъде отчетена клинична пътека от болницата, а на следващия – дейност от медицинския център, издал направлението.

Разлика в заплатите на лекарите

По данни, представени от разследващите, е имало съществена разлика и във възнагражденията на лекарите. Твърди се, че лекар, който не е участвал във фиктивни хоспитализации, е получавал около 1500 евро, докато възнагражденията на медици, за които се предполага, че са участвали в схемата, са достигали между 6000 и 7000 евро.

Случаят е наблюдаван от служители на „Икономическа полиция“ от началото на годината, а преди няколко месеца разследването е навлязло в активна фаза.

Проверка започва и Изпълнителната агенция по лекарствата. Тя трябва да установи за кои пациенти са били предписвани определени медикаменти и какво впоследствие се е случвало с тях.

Ще се проверява и дали има лекарствени продукти, които не са били използвани за съответните пациенти, както и дали впоследствие са били унищожавани по установения ред.

По време на полицейската акция е получен сигнал, че подобна схема може да съществува и в съседната Клиника по нефрология. Заради сигнала разследващите са извършили проверка и там. Разпитани са лекари и медицински персонал.

При проверката обаче не са установени нарушения и клиниката продължава да работи по обичайния ред. Междувременно два дни след полицейската акция сред част от пациентите на Клиниката по ревматология остава притеснение заради изнесените от прокуратурата данни.

Разследването по случая продължава.

Няма контрол в здравната система

Тази година бе констатирано, че между две болници един пациент е хоспитализиран 25 пъти. Информирахме председателя на Надзорния съвет – нищо не сме чули. Имаме свръххоспитализация, заяви пред bTV. Пламен Таушанов, председател на УС на Българската асоциация за закрила на пациентите и бивш представител на пациентите в Надзорния съвет на НЗОК.

Той коментира акцията на МВР в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив и в медицински центрове в Пловдив и Карлово. Разследва се източване на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации. Трима медици са с повдигнати обвинения, сред тях и началникът на отделението по ревматология в университетската болница проф. Мариела Генева, която заема и поста декан на Медицинския факултет.

„През 2025 г. се провериха 42 болници. Не е ясно дали тази клиника по ревматология в Пловдив е била проверявана, или не – и в двата случая е вредно, защото става дума за най-голямата болница. Ефектът – тези болници реализира 1 милиард евро, а се установиха 1 милион неправилно усвоени“, припомни той.

По думите му няма контрол в здравната система.

„Управителят сключва договор с Касата и не може да не им направи впечатление как има свръххоспитализация. Това е схема, която работи на много места. Засичали сме използваемост на легла 186% – това става със застъпване на пациенти в едни и същи ден“, разказа Таушанов.

На въпрос колко пари може да вземе един лекар от подобна престъпна схема, той уточни, че никой не може да каже конкретно: „Това трябва да спре. Дано прокуратурата си свърши работата по-добре, отколкото при предишните случаи.“

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