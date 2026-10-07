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Няма как правителството да намери табелка "Направено в Русия"

07 октомври 2026, 8:43 часа 742 прочитания 0 коментара
Снимка: Видимо и Невидимо
Няма как правителството да намери табелка "Направено в Русия"

Думите са на капитан първи ранг Васил Данов и касаят темата с ударените от дронове два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море - това стана на 6 октомври. Тези думи са по адрес на твърденията на управляващите, че ще търсим "отломки" от дронове, за да разберем кой е ударил корабите - ОЩЕ: Дроновете, ударили кораби в Черно море, са руски: Държавата не знае, но експертите са категорични

Абсолютно трябва да имаме най-после стратегия, а не да говорим в бъдеще време - това каза пред БНТ бившият ни министър на отбраната Николай Свинаров. А друг бивш министър на отбраната Ангел Найденов беше категоричен, че случилото се е безпрецедентно - само че председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов го вижда като "инцидент", а не като заплаха за националната ни сигурност. Найденов изтъкна как дори Украйна и Русия не може да се защитят на 100% от дронове и ракети, но не коментира следното: зависи много при една атака колко на брой дронове/ракети се ползват. Обаче и каза нещо много важно: антидрон системите трябва да са многослойни, с изграждане на радари, дори на акустични микрофони и т.н., а това не става бързо - ОЩЕ: 50 на 50 е: Лице на управлението на Радев почти каза, че Зеленски лъже за корабите в Черно море

"Нападението се развива по-бързо от защитата", заяви Свинаров, който също смята, че атаката е руска.

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цитати Васил Данов ударени кораби Черно море
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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