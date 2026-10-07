На кръстопът: Да гласуваме за човек, способен да ни защити от руски дронове или за онези, които обещаят да се помолят на Путин да спре. Исторически тест, много няма да го минат

"Българите внезапно се оказаха на кръстопът: дали 1. Да гласуват за човек, способен да ги защити от руски дронове (ракети, снаряди и пр.) или 2. Да гласуват за онези, които обещаят да се помолят на Путин да спре.

Изторически тест. Огромно количество българи няма да го минат. Ще гласуват за молещите се на Путин.

Опозорен народ.

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Дано се лъжа".

Това написа политологът Евгений Дайнов по повод ударените от дронове търговски кораби в Черно море и реакцията на властта.