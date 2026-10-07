Ударени кораби край България:

На кръстопът: Да гласуваме за човек, способен да ни защити от руски дронове или за онези, които обещаят да се помолят на Путин да спре. Исторически тест, много няма да го минат

07 октомври 2026, 8:38 часа 882 прочитания 0 коментара
Снимка: Фейсбук
На кръстопът: Да гласуваме за човек, способен да ни защити от руски дронове или за онези, които обещаят да се помолят на Путин да спре. Исторически тест, много няма да го минат

"Българите внезапно се оказаха на кръстопът: дали 1. Да гласуват за човек, способен да ги защити от руски дронове (ракети, снаряди и пр.) или 2. Да гласуват за онези, които обещаят да се помолят на Путин да спре.

Изторически тест. Огромно количество българи няма да го минат. Ще гласуват за молещите се на Путин.

Опозорен народ.

Още: Без капка съмнение: Експерти обявиха единодушно откъде са дошли атаките по корабите в Черно море

Дано се лъжа".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Това написа политологът Евгений Дайнов по повод ударените от дронове търговски кораби в Черно море и реакцията на властта.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Цитати Цитат ударени кораби Черно море
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес