Фалшиви отстъпки и измами с бройките: Онлайн магазините масово лъжат с намаления и такси

Всеки трети онлайн търговец подвежда потребителите с неправилно обозначение на ценовите отстъпки, неверни твърдения или укриване на допълнителни такси. Това става ясно от публиквани от Европейската комисия и органите за защита на потребителите от 23 държави членки, включително от България, резултати от „повсеместна проверка“ на онлайн разпродажбите по време на черните петъци, информира организацията "Активни потребители".

Органите за защита на потребителите са проверили 314 онлайн търговци и са установили, че 30% от тях на практика са заблудили клиентите за действителната отстъпка при големите продажби. Тези търговци не са спазили изискването в Директивата относно обозначаването на цените при обявени намаления да посочват и предишната най-ниска цена, която е била валидна в последните 30 дни преди намалението.

Въвеждането на този референтен период от най-малко 30 дни е да се попречи на търговците да жонглират с цените и да представят фалшиви намаления на цените, например чрез увеличаване на цената за кратък период с цел намаляването ѝ впоследствие чрез представяне на (значително) намаление на цената, което въвежда потребителите в заблуждение. Шест от 10 от проверените онлайн търговци не са посочили предишни цени, за да може потребителите да направят сравнение.

Кои са триковете?

Властите са оценили и други нелоялни тактики, които влияят на решенията за покупка на потребителите.

Например, 36% от търговците са се опитали да добавят артикули към потребителските кошници. От тях 4 от всеки 10 са направили това, без да поискат съгласието на потребителите.

Проверките са установили, че 18% от търговците използват техники за продажба под натиск, като например да твърдят, че даден продукт се изчерпва или да използват таймери за обратно отброяване. Комисията за защита на потребителите е установила, че повече от половината от тези случаи са подвеждащи и твърденията за недостиг са фалшиви.

Отделно 10% от онлайн търговците са използвали „капково ценообразуване“, при което допълнителни такси са добавени късно в процеса на закупуване и са оставили потребителите пред свършен факт. Такива допълнителни такси, за които се разбира едва след като потребителят е взел решение да купи продукта, са такси за доставка или услуги, пише "Сега".

Всички тези трикове на търговците са незаконни практики съгласно законодателството на ЕС за защита на потребителите, посочват от "Активни потребители". След тези проверки и публикувания доклад от Еврокомисията, се очаква националните органи за защита на потребителите да предприемат действия срещу съответните търговци.

