Конкурент на Никола Цолов за място във Формула 1 с откровение за трудностите, които могат да го откажат

Никола Цолов има сериозен шанс да намери място във Формула 1 за сезон 2027 в Рейсинг Булс. Отборът все още не е дал окончателен списък с пилотите си за следващата кампания, а Българския лъв е един от тримата кандидати за двете позиции. един от настоящите пилоти на Рейсинг Булс Лиъм Лоусън излезе с откровено изказване, че несигурността за мястото му във Формула 1 му пречи да се наслаждава на едни от най-добрите си резултати.

Лиъм Лоусън: "Беше наистина труден уикенд"

За пилотите от Формула 1 предстои Гран при на Бразилия. Но преди него Лиъм Лоусън се върна към трудното за него Гран при на Мексико. Ето какво каза Лоусън: "Трудно е, защото очевидно искаш да се наслаждаваш на добрите резултати колкото се може повече. За нас, технически, имахме страхотно състезание. Беше наистина труден уикенд. В квалификацията отново се представихме чудесно, а след това очевидно дойде и наказанието. Но това отнема част от емоцията, когато всичко останало в момента е нерешено около бъдещето ми. Просто с всичко това в дъното на съзнанието ти, определено отнема от някои от резултатите, които постигаме напоследък.

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"Сега се чувствам много по-добре"

Мексико вероятно беше специфичен уикенд на просто... Беше трудно. Честно казано, днес се чувствам добре, влизайки в този уикенд. Вълнувам се да се състезавам тук. Това е писта, на която обичам да карам. Всеки ден просто беше труден, знаете, с всичко, което се случваше. И мисля, че въпреки че състезанието беше страхотно, вероятно не бях успял да преодолея напълно уикенда или нещата, които се случиха през него. Сега се чувствам много по-добре преди този уикенд. Знам също, че се чувствам така, сякаш няма какво толкова повече да направя в момента в тази кола. Правим страхотен сезон. Аз правя страхотен сезон, отборът също. Намираме се в позиция, в която не сме били досега".

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