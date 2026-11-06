Няма мир, Украйна зацикля по пътя към членство в ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Корупцията в Украйна спъва интеграцията ѝ в ЕС, Молдова може да се присъедини към ЕС по-рано. Това е основното заключение в нова статия на Financial Times. То е базирано на следната информация – в годишния си доклад по напредъка на кандидатите за членство в ЕС, Европейската комисия счита, че Молдова може да завърши преговорите си за присъединяване към ЕС до началото на 2028 г., докато Украйна ще се нуждае от още една година отгоре. През 2027 г. Кишинев очаква да затвори 25 от 35-те преговорни глави, докато Киев очаква да затвори само 7. Брюксел посочва недостатъчния напредък в борбата с корупцията като основна причина за изоставането на Украйна.
За да ускори реформите в областта на върховенството на закона в Украйна, Европейската комисия създаде специална работна група. Сега оценката на Брюксел за напредъка на Украйна точно по отношение на върховенството на правото и закона и борбата с корупцията е "средно добър" - както и в миналия годишен доклад т.е. няма динамика в посока нагоре. Обаче за 8 глави Украйна е оценена зле, с предупреждение, че има забавяне в реформите, а в предишния доклад такава оценка имаше само за 5 глави – значи, напредъкът се забавя. Добрите новини – Украйна има бърз напредък в 6 глави: обществените поръчки, свободното движение на стоки (благодарение до голяма степен на два закона, приети от Върховната рада, за да доближат Украйна до така наречения "индустриален безвизов режим", отчита "Европейска правда"), както и финансовите услуги, медиите, енергетиката и политиката за сигурност.
Като цяло, спрямо 2025 година Украйна бележи малък напредък, но напредък – оценка от 2,5 (при максимална 4) спрямо 2,36. И именно това е въпросът – много бавно става, като Украйна вече е дори зад Северна Македония и Сърбия като темпо на прогрес в реформите - ОЩЕ: Скандал: Украинското разузнаване осигурявало закрила на международни наркотрафиканти
Черна гора в момента е най-близо до присъединяване към ЕС от всички кандидати дотук. Последната страна, която се присъедини към Европейския съюз, беше Хърватия през 2013 година. Но украинският президент Володимир Зеленски вижда членството на Украйна в ЕС като приоритет и то да стане възможно най-бързо – той желае всички преговорни глави в процеса да бъдат затворени от Украйна още догодина и го каза отново на среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. На нея Зеленски за пореден път повтори, че Европа трябва да е представена в преговорите за мир с Русия – но Европа така и не може да излъчи един човек, който да я представлява:
Zelensky said Ukraine wants to close all EU accession negotiation clusters by the end of 2026 and begin closing chapters in 2027. After meeting European Council President António Costa, he said Europe must have a seat at negotiations on security guarantees and economic recovery, including preparations for trilateral talks in Abu Dhabi. In a separate meeting with Andorra's prime minister, he discussed returning Ukrainian children taken by Russia and energy support. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 5, 2026
Войната – най-голямата грижа
Междувременно, вчера в Брюксел имаше среща на украинска делегация, начело с бившия украински министър на отбраната Рустем Умеров, и на представители на САЩ, Великобритания, Франция, Германия и на НАТО. Основната тема – гаранции за сигурност за Украйна след сключване на мир с Русия. Не може това да са само политически изявления, трябва да е нещо реално – това е разбирането, което се оформя и след тази среща. Видя се какво стана при единствено политическа декларация, каквато е Меморандумът от Будапеща. С него уж и Русия защитаваше териториалната цялост и суверенитета на Украйна от 1991 година.
Зеленски беше в Мадрид на 5 ноември и там беше договорен нов пакет помощ за Украйна, от 437 млн. евро. На първо място пакетът е за нуждите на ПВО, но също и за ремонти на критична инфраструктура, поразена от руски ракети и дронове. Отделно, Италия финализира 13-ия си пакет от военна помощ за Украйна, първият за 2026 г., съобщава Reuters, позовавайки се на двама души, запознати с плановете. Министърът на отбраната Гуидо Крозето ще представи подробностите на ниво парламентарна комисия на 10 ноември, след което се очаква одобрение. Каква ще е помощта е секретно, но може да включва ракети-прехващачи Aster за системите за противовъздушна отбрана SAMP/T. Сегашният прозорец за доставки на оръжие за Украйна от италианска страна (вътрешнополитическо споразумение) изтича на 31 декември на фона на разделения в управляващата коалиция – ОЩЕ: Мелони плаща политическа цена за подкрепата за Украйна: Обяви ще продължи ли
Spain will provide Ukraine with a new €437 million military aid package, Zelensky said after meeting Prime Minister Pedro Sánchez. They discussed the package's contents and Kyiv's most pressing defense needs. Zelensky said Russian attacks have damaged more Ukrainian locomotives this year than in all previous years of the war combined, while energy networks and water supplies remain under repeated attack, with Kyiv facing particular difficulties. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 5, 2026
По отношение на военната помощ, Зеленски е категоричен – за да я няма тази трагедия с постоянно рушене на критична инфраструктура, без която не може да има нормален живот в Украйна, украинската армия трябва да има технологичните възможности да удря по руските ракетни установки, от които се изстрелват руските ракети срещу цели в Украйна. След като САЩ упорито се правят на глухи по въпроса, Зеленски поиска от Германия крилати ракети "Таурус" - от дълго време този въпрос не беше поставян от Украйна. "Таурус" бяха актуални когато се говореше за разрушаване на Кримския мост. Фридрих Мерц на практика обещаваше да даде такива ракети на Украйна преди да дойде на власт, после обяви, че Германия няма достатъчно резерви. А съпредседателят на проруската и крайнодясна "Алтернатива за Германия“"(АзГ) Тино Хрупала показа недоволство – когато Зеленски дойде в Германия, ще има сметка да се плаща от германските данъкоплатци. Хрупала пак блесна с познатата на АзГ реторика – в Германия не знаели хората за какво се харчат парите им (има официален сайт с общи обяснения), като се дават пакети с помощ за Украйна, такива средства би трябвало да са заеми и Украйна да ги върне, това го дължим на германските данъкоплатци. И най-важното – оръжейното лоби е това, което печели от постоянно продължаваща война:
Zelensky: We must destroy the launchers. That is why we wanted to order Taurus missiles and test them. That would be good for both sides. https://t.co/SvrmXh8bdb— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
AfD co-leader Tino Chrupalla: When Zelensky comes to Berlin, we know it is going to be expensive for the taxpayer. And that is exactly what has happened again. https://t.co/nx3c2eMwOd— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
Мир в Украйна: Мелания Тръмп засенчва Доналд Тръмп
В Белия дом, първата дама на САЩ Мелания Тръмп събра украинска и руска делегация по случай хуманитарната мисия в Олешки. Мелания Тръмп благодари специално на Зеленски и на руския диктатор Владимир Путин, "чието сътрудничество поставя значим прецедент да се напредне към мир в региона". Тя каза, че е написала лично писма до Зеленски и Путин, благодари и на украинската, и на руската делегация (конкретно в долното видео на руския омбудсман Яна Лантратова). От дистанция обаче Зеленски напомни: "Руснаците отвлякоха хиляди украински деца и сега вече виждаме нещо по-лошо – Русия праща някои от тези деца, които открадна от нас и които пораснаха през тези години, в руската армия. Това е ужасно и трябва да спре" – ОЩЕ:
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Melania Trump: The ceasefire in Oleshky would not have been possible without President Putin and President Zelensky. Their cooperation establishes a meaningful precedent for advancing peace throughout the region. https://t.co/7CN5JgTL5L— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
Melania Trump: My deepest appreciation to Ms. Yana Lantratova, Commissioner for Human Rights in the Russian Federation. Your dedication brings hope and dignity to those devastated by war. Thank you. https://t.co/sar0Xu6LrT— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
Zelensky: The Russians have taken thousands of Ukrainian children from our land, and now we see something even worse. Russia has already started sending some of these children—children they stole from us who have grown up during this war, grown up over these years—into the Russian army. This is horrible, and it must stop.— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
Зеленски коментира и вечната тема с изборите за президент в Украйна. Путин и режимът му постоянно внушават, че Зеленски е нелегитимен президент, защото му е изтекъл мандатът и не признават, че мандатът е замразен заради военното положение в Украйна, което е факт, защото Русия нападна Украйна и воюва с нея. Украинският президент е готов да се обмисли дори провеждане на избори изцяло онлайн, обаче първо Върховната рада трябва да намери как да обезпечи процеса – да е безопасно, да няма измама и т.н., което е особено важно в светлината на предишно изказване на украинския държавен глава по адрес на Илон Мъск и как не може толкова много власт заради технологични активи да е в ръцете на един човек. Украинските войници са против избори без примирие, защото няма да могат да гласуват – милиони хора са в окопите и не можем технически да подсигурим правото им да гласуват, докато текат бойни действия, категоричен е Зеленски. Той каза и следното: Говорил е на американците да договорят зимно примирие с руснаците и тогава е можело и избори за президент да има, ако толкова в САЩ всички искали да го сменят. "Така че има шанс. Имаше шанс" – ОЩЕ: Цинизъм по руски: Путин отпуска само 1 ден примирие за изборите в Украйна
⚡️ Zelenskyy says Ukraine could consider holding online elections “We can consider the possibility of holding online elections. It is possible, but parliament will have to find solutions,” the Ukrainian president said. Zelenskyy previously suggested that online voting could help Ukrainian soldiers and citizens living abroad participate in elections.— NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2026
Zelensky: The soldiers are against holding elections because they have no opportunity to vote. Millions of people are in the trenches, and technically we cannot organize voting for them. Holding elections when soldiers cannot vote is unfair. It is 100% unfair. https://t.co/AnTYN0UOPA— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
Zelensky: I told the Americans: You can reach an agreement with the Russians on a ceasefire for the winter. During that time we could also hold elections — if all of you in the U.S. want to replace me. Perhaps that will change after today, but then it would certainly be possible. So there is a chance. There was a chance.— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
А докато дипломатическото надлъгване тече, Киев продължава да страда от липса на ток. Най-големият украински оператор на ТЕЦ-ове ДТЕК съобщи в официалния си канал в Телеграм, че 2 ноември насам руснаците са нанесли 78 удара по украински енергийни обекти, а за цялата 2022 година са обстреляли такива обекти само 11 пъти. Прокуратурата в Приморски край на Русия обаче съобщи, че 20 000 души във Владивосток са без парно и топла вода – заради аварии. Общо 98 блока са без парно и топла вода. И руснаците продължават да се мъчат някак да опазят обектите на критичната си инфраструктура от украинските дронове, точно както и Украйна се мъчи да се опази от руските дронове и ракети:
Kyiv is facing a major blackout, leaving streets and homes without electricity. Zelensky says continued Russian strikes and inadequate preparations have worsened the crisis, while damaged power grids prevent electricity from reaching the capital. https://t.co/HFD1AggBT1— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
Work is buzzing at the Astrakhan Gas Processing Plant. The Russians are draping nets and erecting more scaffolding around the facility. Time will tell if any of this saves it from Ukrainian drones. https://t.co/xFYVSdc2M4— WarTranslated (@wartranslated) November 5, 2026
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 5 ноември е имало 188 бойни сблъсъка спрямо 184 на 4 ноември. Руснаците са хвърлили 235 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 54 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2794 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 350 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 7093 FPV дрона, което е с около 50 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
16 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб през последните 24 часа в Покровското направление. Още 11 са отчетени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 9 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. Z-каналът "Рибар" пише в дневния си обзор, че "руските подразделения" отблъскват вражески атаки в близост до границата на Днепропетровска област – явно Олександриевското направление, където според украинския генщаб руснаците не са направили нито една пехотна атака за 24 часа и предвид написаното от "Рибар" е ясно защо – бранят се. В Купянското, Лиманското и Славянското направление са станали общо само 7 руски пехотни атаки през последното денонощие.
https://t.co/agCeYhWo9R https://t.co/9YT7kqY5JM— imi (m) (@moklasen) November 5, 2026
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