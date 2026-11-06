Руските авиобомби по украинско училище: Броят на жертвите в Комишуваха не спира да расте (ВИДЕО)

Броят на загиналите при руския удар по Комишуваха в Запорожка област на Украйна, извършен на 2 ноември, не спира да расте. Всеки ден излизат нови и нови данни, а след като вчера (5 ноември) украинският президент Володимир Зеленски потвърди за 43 жертви, днес областната администрация в Запорожие повиши числото на 53. Още десетки хора са в неизвестност и вероятно броят на загиналите ще продължи да се повишава, защото спасителите продължават да работят в отломките.
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💔 Bodycam footage from a police officer killed in the attack captures the moment a shelter in Komyshuvakha was hit "Glide bombs?" — "Yes." Those are the last words heard in the recording. Then comes an explosion, followed by an eerie silence. On November 2, Russian forces first attacked a school where local residents received humanitarian aid every week. They then reportedly dropped nine more aerial bombs on a shelter where people were taking cover. Russian propagandists are shamelessly lying when they claim the strike targeted military personnel. The footage clearly shows ordinary civilians taking shelter. Zelenskyy said the death toll had reached 40, with more than 30 others potentially still trapped under the rubble.— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026
Възможно е около 100 души да са убити при един удар
Според украинския президент около 100 души вероятно са убити, и то само с един удар. В Комишуваха руснаците поразиха с авиобомби училище, използвано за укритие. Там хората са получавали хуманитарна помощ, когато е осъществена бомбардировката.
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Zelensky says 43 bodies have been recovered from the rubble of a school struck by Russia in Komyshuvakha, with another 53 people listed as missing. Speaking at the 30th Ibero-American Summit, he said the victims had gathered inside to receive humanitarian aid. Zelensky accused Russian forces of knowing what they were targeting and urged the international community not to remain silent about the attack. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 5, 2026
„От пет дни на мястото на трагедията продължават спасителните операции. Изказваме искрените си съболезнования на всички, които са загубили близки. Благодарим на спасителите за упоритата им работа“, написа в Telegram и.д. началник на областната полиция в Запорожие Михаил Семикин.
Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи днес, че от развалините са извадени още тела.
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