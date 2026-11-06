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Руските авиобомби по украинско училище: Броят на жертвите в Комишуваха не спира да расте (ВИДЕО)

06 ноември 2026, 11:44 часа 1006 прочитания 0 коментара

Броят на загиналите при руския удар по Комишуваха в Запорожка област на Украйна, извършен на 2 ноември, не спира да расте. Всеки ден излизат нови и нови данни, а след като вчера (5 ноември) украинският президент Володимир Зеленски потвърди за 43 жертви, днес областната администрация в Запорожие повиши числото на 53. Още десетки хора са в неизвестност и вероятно броят на загиналите ще продължи да се повишава, защото спасителите продължават да работят в отломките.

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Възможно е около 100 души да са убити при един удар

Според украинския президент около 100 души вероятно са убити, и то само с един удар. В Комишуваха руснаците поразиха с авиобомби училище, използвано за укритие. Там хората са получавали хуманитарна помощ, когато е осъществена бомбардировката.

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„От пет дни на мястото на трагедията продължават спасителните операции. Изказваме искрените си съболезнования на всички, които са загубили близки. Благодарим на спасителите за упоритата им работа“, написа в Telegram и.д. началник на областната полиция в Запорожие Михаил Семикин.

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи днес, че от развалините са извадени още тела.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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