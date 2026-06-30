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"Гледане на тавана 2 часа, родителите нямат време като двойка": Жалба до институциите против следобедния сън в градините

30 юни 2026, 10:02 часа 1372 прочитания 1 коментар
Снимка: Район "Възраждане"
"Гледане на тавана 2 часа, родителите нямат време като двойка": Жалба до институциите против следобедния сън в градините

Жалба против задължителния следобеден сън в детските градини е изпратена официално до институциите, подкрепена от онлайн петиция под надслов "За реформа на следобедния сън в детските градини - право на избор и тихи занимания".

""Ако не спиш, пазиш тихо и гледаш в тавана! Как следобедният сън в градината се превърна в капан за децата ни? Много родители ми споделят, че откакто децата им тръгнаха на градина, вечерното лягане се превърна в огромен кошмар след 21:00 - 22:00 ч. Причината Задължителният 2-часов сън на обяд", коментира майката Вяра Александрова, инициатор на петицията.

Тя е била провокирана от факта, че детето й отдавна не спи през деня, а при проучване на детските градини се е сблъскала с отговора, че "вътрешният правилник изисква децата или да се вземат на обяд, или задължително да лежат в леглото 2 часа и да пязят тихо, т.е. да гледат тавана, дори да са напълно будни".

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Аргументите "против"

Александрова посочва защо, според нея, тази практика има нужда от спешна промяна:

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"Разбит биологичен часовник: Насилственият сън на обяд разваля най-здравословния нощен сън (който за тази възраст е с лягане в 19:00 - 20:00 ч.).

Времето за нас като двойка изчезва: Нека си признаем – на всеки родител ще му бъде безкрайно приятно детето му да заспива спокойно в 19:30 или 20:00 ч. След това да можем да останем насаме, да вечеряме на спокойствие със съпруга си и да си обърнем внимание. Времето ни като партньори е изключително важно за едно здраво семейство, а този режим ни го отнема напълно, превръщайки вечерите ни в безкрайна битка за приспиване до късно през нощта.

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Труден преход към първи клас: Когато на 7 години децата тръгнат втора смяна на училище от 13:30 ч., телата им буквално заспиват на чиновете, защото с години са били програмирани да спят точно по това време.

Емоционален дискомфорт: Да караш едно енергично 3-годишно дете да лежи напълно неподвижно в тъмното в продължение на 120 минути не е почивка, а изтощение за детската психика и метод за изолация (Time-out)".

Избор за децата, които не искат да спят

Тя е категорична, че по закон задължителен сън няма. "МОН официално потвърди, че градината е длъжна да осигури условия за отдих, но детето не е длъжно да спи. А решението всъщност е оптимално, безплатно и напълно възможно - вместо да се оправдаваме, че няма персонал и втора стая, градините могат да правят това, което правят всяко лято – сборна „Стая за тихи занимания“ от 13:00 до 15:00 ч. Така и персонала няма да води 1 час битки с определени деца, които будят другите. По това време стаите за игра (занималните) на всички групи са празни. Не спящите деца от цялата градина могат да се събират в една от тях и да разглеждат книжки или да оцветяват. Надзорът може да се поеме от помощник-възпитателите (лелките) на ротационен принцип с вътрешен график (например веднъж на две седмици). Това не изисква допълнителен бюджет!", обяснява предложенията си майката.

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Тя подчерта, че със съмишлениците й не искат премахване на следобедния сън, а право на избори. "Децата, които имат физиологична нужда да спят – нека си спят спокойно и необезпокоявано. Децата, които отдавна са израснали дневния сън – да НЕ бъдат насилвани да гледат тавана 2 часа, а да им се осигури право на тихи занимания (книжки, оцветяване) в празната занималня. Това решение е безплатно за общината, улеснява учителите и пази психиката на децата ни", добави тя.

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Детски градини Детска градина деца следобеден сън
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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