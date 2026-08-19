Братът на принцеса Даяна издава книга, която ще разкрие истината за нея

Братът на покойната британска принцеса Даяна - Чарлз Спенсър - ще издаде книга за живота на сестра си, съобщи "Ройтерс". Той обещава да разкрие истината за Даяна в навечерието на 30-ата годишнина от смъртта ѝ.

Припомняме, че първата съпруга на крал Чарлз Трети загина едва на 36 години на 31 август 1997 г. Тогава колата, в която тя пътуваше заедно с любимия си Доди ал-Файед, катастрофира в парижки тунел при опит да избяга от преследващи ги папараци, които се движеха след тях на мотори.

Повече за книгата "Лебедова песен: Даяна, моята сестра"

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Написана от нейния брат, известен като граф Спенсър, автобиографичната творба Swan Song: Diana, My Sister ("Лебедова песен: Даяна, моята сестра") се очаква на пазара следващия месец във Великобритания, последвана от световна премиера. Книгата представя историята на Даяна през неговите собствени очи, съобщават от издателството "Майкъл Джоузеф", част от издателската група "Пенгуин рандъм хаус".

"С наближаването на 30-ата годишнина от трагичната смърт на Даяна, отново бях засипан с молби за интервюта за сестра ми", каза Спенсър в изявление. "Това ме амбицира да опиша собствените си мисли и спомени веднъж завинаги. Така ще си спестя огорчението отново да чета чужди твърдения, много от които почиват на неистини, превърнали се с годините в общоприети факти."

След бляскавата си сватба през 1981 г., Даяна се превърна в най-фотографираната жена в света. Бракът ѝ с Чарлз обаче бързо помръкна и след години на сериозни изпитания, двамата окончателно се разведоха през 1996 г., припомня "Ройтерс".

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На нейното погребение Спенсър произнесе емблематично надгробно слово, в което остро разкритикува кралското семейство.

"Целта на тази книга е да каже истината за Даяна през погледа на нейния брат, точно както се опитах да направя, когато говорих на погребението ѝ. Както и в надгробното си слово, искам да говоря от името на Даяна и да го направя по открит и позитивен начин", каза Спенсър.

Даниел Бънярд, директор в "Пенгуин рандъм хаус", заяви, че това ще бъде "книга с историческо значение".

Източник: БТА

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