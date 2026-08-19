"Няма да допусна животозастрашаващи процеси": В софийски район има проект за складиране на "летяща пепел", кметът против

В район "Връбница" е постъпило уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на специализирана площадка за складиране на "летяща пепел". Районният кмет обаче се обявява против проекта.

Става дума за третиране и складиране (код на операцията R13/D15) на отпадък “летяща пепел” с код 10 01 02. Код 10 01 02 по Наредбата за класификация на отпадъците в България отговаря на увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища. Този отпадък се образува главно в топлоелектрически централи (ТЕЦ) при термични процеси и спада към неопасните отпадъци (освен ако не е замърсен с опасни вещества).

Районната администрация е против проекта

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По план площадката ще е около 500 кв. м в промишлена зона, а според проекта пепелта ще се държи в херметично затворени съоръжения.

"Искам да отбележа, че даването на разрешение за складиране на пепелта НЕ е в правомощията на районната администрация, но няма как да бъдем безучастни, когато става дума за подобна тема. Няма да допусна животозастрашаващи процеси да се случват на територията на района", категоричен е Румен Костадинов, кмет на район "Връбница".

"В качеството си на кмет на района изпратих своето становище до РИОСВ. В намерението липсва доста конкретика. Необходимо е да се допълни характеристиката и произходът на отпадъка, технологичният процес и капацитетът на транспортното обслужване, емисиите и въздействието върху въздуха, почвите и водите, както и мерките за безопасна експлоатация", допълва още той.

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