Концертното лято с Графа продължава с концерт в София този четвъртък

След четири силни концерта от лятното турне в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив, Графа отново се завръща в София. На 20 август, четвъртък, той ще бъде в Kino Cabana за втори път това лято, след препълнената първа среща там в началото на сезона. Това е и единствената обявена към момента предстояща концертна дата на певеца пред софийската публика.

Само ден по-късно, на 21 август, Графа ще пее на едно от най-магичните места по българското Черноморие – остров Света Анастасия. Публиката ще стигне до острова с корабчета от Бургас, а музиката ще започне в 21:00 часа на островната сцена.

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Следващата морска спирка е Созопол. На 4 септември Графа ще излезе на сцената на Амфитеатър "Аполония" като част от програмата на Празниците на изкуствата "Аполония" 2026.

Паралелно с летните си участия Графа работи и по музиката към новия авторски спектакъл на Димитър Бербатов – "Разкодиране", чието национално турне започва на 9 септември в Благоевград.

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