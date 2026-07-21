Освежени зони за отдих очакват посетителите на слониците Луиза и Фрося

Осиновителите им от BILLA България облагородиха залата и терена край площадката за игри

Посетителите на Софийския зоопарк вече могат да се наслаждават на компанията на слониците Луиза и Фрося, докато си почиват в освежени общи части. През уикенда доброволчески екип на осиновителите им от BILLA България се зае с облагородяването на залата и терена край площадката за игри чрез боядисване на различни съоръжения. Възможностите за отдих за посетителите пред дома на Луиза и Фрося включват беседка, маси за пикник и множество пейки, част от които разположени на сянка сред дърветата.

Обновяването на визията им се превърна в семеен празник за екипа на BILLA,

в който се включи и изпълнителният директор на компанията Албена Георгиева, а най-малките помощници бяха на възраст под 5 години. По време на работата доброволците научиха различни факти за ежедневието на Луиза и Фрося от техните възпитатели – в горещините те могат да изпият до 90 л. вода на ден, а прашните бани са сред любимите им занимания за разхлаждане и предпазване от слънчевите лъчи. Наблюдавайки отблизо ежедневието на слоновете, доброволците получиха и детайлна информация за хранителния им режим, който включва предимно плодове, сено и слама.

Луиза и Фрося стават част от семейството на BILLA след вътрешно гласуване между служителите.

Слонът е символ на мъдрост, сила и устойчивост

– ценности, които споделя и BILLA в своята 25-годишна експанзия на пазара.

Освен доброволчески труд компанията осигурява и финансова подкрепа за институция с дълга история като Софийски зоопарк, която поколения деца свързват с първите си срещи с животинския свят и с уроците за грижа към природата.

Историята на Фрося и Луиза е необичайна и вдъхновяваща. Двете индийски слоници пристигат в София през септември 2023 г. след над 1500-километрово пътуване от германския град Аугсбург.

Луиза е родена в дивата природа на Индия, а Фрося – във Виетнам.

Пътищата им се пресичат през 1988 г. в Берлин, откъдето започва тяхното дългогодишно приятелство. Като характери те отлично се допълват: Луиза е по-уверена и доминантна, докато Фрося е по-спокойна и любопитна. Обичат игрите, водата и прашните бани и изпълняват команди на четири езика – английски, руски, немски и български.

Гледачите им в столичния зоопарк

им осигуряват различни занимателни активности, които стимулират интелекта им.

Сред най-интересните им придобивки е специална топка за сено и лакомства, подарена от германско сдружение на почитатели на берлинските зоопаркове. Чрез нея двете слоници не просто получават храната си по по-забавен начин, но и развиват естественото си поведение, като използват хоботите си, за да достигнат до почерпката.

Днес Фрося и Луиза са сред най-разпознаваемите обитатели на Софийския зоопарк и ежедневно напомнят на посетителите, че приятелството, лоялността и привързаността не са качества, присъщи само на хората. Те са и своеобразен мост между миналото и настоящето на институцията - слонът заема специално място в историята ѝ още от царско време и неслучайно присъства в логото ѝ.