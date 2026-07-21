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Сняг през юли? Проф. Рачев разкри къде и кога влизаме в "българската топла вълна"

21 юли 2026, 7:47 часа 358 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Сняг през юли? Проф. Рачев разкри къде и кога влизаме в "българската топла вълна"

Прогнозите са за още гръмотевични бури и валежи. Такова е времето. Въздухът е много влажен и неустойчив и бързо се развиват купесто-дъждовни облаци. Тук се преплитат природата, с което не можем да се борим, и запушените шахти. От 22 юли ще мине студен фронт. В петък и събота времето и по морето ще е лошо, с по-хладен въздух и валежи. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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Цяла Централна и Северна Европа са с ниски температури. „Не са много ниски, но те не са типични за сезона“, каза той.

От неделя - коренна противоположност. Влизаме в българска топла вълна – едно постоянна хубаво и топло време.

В петък и събота на връх Мусала се очаква да падне и снежна покривка.

Времето днес

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Предупреждение за значителни валежи днес. Ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северозападна България. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса, в София – около 30 градуса.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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