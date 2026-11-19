BG Wallet - българският портфейл за цифрова самоличност, разработван като част от общата европейска система за цифрова идентичност, вече има официален информационен сайт - wallet.gov.bg.

Портфейлът ще позволява на българите да потвърждават самоличността си, да съхраняват цифрови документи и да споделят нужните данни с институции и компании в България и Европейския съюз, които го приемат.

Скоро ще бъде налично за изтегляне и приложението към BG Wallet.

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Вчера Министерски съвет одобри проект на Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност, с който се създава необходимата правна рамка за въвеждането му в България.

С BG Wallet гражданите ще могат лесно, сигурно и безплатно да удостоверяват своята самоличност, да съхраняват и представят цифрови документи и да използват електронни услуги, без многократно да предоставят едни и същи данни.

"Целта е гражданите да разполагат с удобен, сигурен и безплатен инструмент за управление и удостоверяване на своята цифрова самоличност“, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

На wallet.gov.bg има информация как ще работи портфейлът, какви документи ще включва и как ще улесни ежедневието ни.

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Според Министерство на иновациите и дигиталната трансформация това е още една важна стъпка към по-лесни, достъпни и сигурни цифрови услуги за всички.