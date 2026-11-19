С понижаването на температурите и наближаването на зимата възможността за пазаруване от дома става още по-привлекателна, особено когато е съчетана с безплатна доставка. До 25 ноември клиентите на BILLA могат да се възползват от безплатна доставка при поръчки над 20 евро през Glovo. Предложението е достъпно във всички осем града, в които услугата е налична.

С над 10 000 продукта в асортимента си онлайн BILLA позволява на клиентите да организират голяма част от покупките за домакинството с една поръчка - от свежи храни и продукти за готвене до стоки за дома и лична грижа.

Освен че спестяват време и разходи за доставка, онлайн клиентите на BILLA могат да се възползват и от актуалните промоции в седмичната брошура на веригата, както и от специалните отстъпки с BILLA Card. Достатъчно е при първа поръчка клиентите да въведат номера на своята карта, която се запазва автоматично за следващи поръчки.

Услугата е достъпна в София, Пловдив, Варна, Плевен, Русе, Бургас, Стара Загора и Велико Търново. Пазаруването онлайн от BILLA става в няколко лесни стъпки - през уебсайта или приложението на Glovo: клиентът въвежда адреса за доставка, избира желаните продукти и може да проследи в реално време статуса на поръчката си.