Никой от администрацията не е участвал в избора. Не знам защо гледате към мен. С тези думи кметът на София Васил Терзиев отговори на критиките около гласуваните от Столичния общински съвет (СОС) нови-стари ръководства на най-големите общински дружества. Той посочи, че е окуражил много хора да кандидатстват, но почти нито един от тях не се е класирал. "Това е било решението на комисиите. Приел съм го, както и че нямам контрол над някои неща", допълни градоначалникът.

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Думите на Терзиев бяха реакция на изказване на общинския съветник от "Възраждане" Деян Николов, който припомни събитията от последните години. "Преди 2 г. и половина се говореше за скандален списък и икономическо мнозинство. Тогава кметът Терзиев обиколи всички медии да обяснява как София е превзета. Днес се гласуват 3 доклада, малко над 2/3 от хората са същите, но сега изглежда, че има подкрепа на кмета и на повечето големи политически групи в СОС. Изглежда, че кметът и ПП-ДБ са се договорили. Какво се промени за 2 г. и половина? Защо тогава беше скандално, а сега не е? Разпределили са си баницата малко преди края на мандата“, попита Николов в залата, а Терзиев му отвърна, че не мисли, че някой освен съветниците от "Възраждане" е гласувал против.

"Срам ме е"

Остра критика срещу решението отправи и общинският съветник от ПП-ДБ Грети Стефанова, която е гласувала против докладите и е подписала протокола в комисията с особено мнение. Тя съобщи, че е предложила точката за избор на нови управителни съвети и надзорен съвет на "Топлофикация-София“ да бъде отложена, но предложението ѝ не е било прието.

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"Мен ме е срам. Не мога да приема, че половин София е без парно и топла вода, а ние сега за награда преизбираме същите управляващи "Топлофикация-София", заяви Стефанова след вота. Според нея днес не е моментът за избор на ново ръководство, а най-важната задача е софиянци да имат парно и топла вода през следващия зимен период.

Тя определи като неприемливо дружествата да продължат да се управляват от хора, натрупали загуби: „Хора, които са доказали 5 години, че могат успешно да фалират едно дружество многократно. Ние ги преизбрахме днеска. Не ние, без мен“. Стефанова повтори позицията си, че ГЕРБ и БСП отдавна са си разпределили управлението на топлофикационното дружество, и попита с какви очи тези колеги ще застанат след 5 месеца пред софиянци, за да искат подкрепата им за преизбиране в СОС.