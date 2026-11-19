Парламентът ратифицира Програмно споразумение между българското Министерство на отбраната и Федералното министерство на отбраната на Германия. То е свързано с реализацията на проекта за съвместното придобиване на допълнителни пет зенитно-ракетни системи със среден обсег IRIS-T SLM, произвеждани от германската компания „Diehl Defence“, който вече беше одобрен от парламента през октомври.

Единственото, което се знае за споразумението е, че съдържат финансови задължения за България.

Припомняме, че България вече сключи договор за първия си комплекс IRIS-T SLM, като новата партида ще изгради много по-плътен противовъздушен щит над страната в рамките на европейската инициатива „Небесен щит“ (ESSI).

Споразумението ще остане тайно

Предвид естеството на Програмното споразумение и доколкото страните приемат съдържанието му за чувствителна информация, вносителите посочват, че се налага предприемане на мерки за ограничаване на нейното разпространение.

Споразумението не следва да става публично достояние. Поради това депутатите решиха то да не се обнародва в „Държавен вестник“.

Програмното споразумение под номер 2 е подписано от българска страна на 6 ноември 2026 г., а от германска страна на 8 ноември 2026 г. ОЩЕ: България купува още пет комплекса IRIS-T SLM за над 1,1 млрд. евро