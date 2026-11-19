Репортерка на Bloomberg - Анмари Хордърн - беше изгонена от китайски официални лица от отразяване на тристранната среща между китайския лидер Си Дзинпин, американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин в Шънджън на 19 ноември. Това се случи, след като тя зададе въпрос за напусналия наскоро главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг по време на по-ранната среща на Тръмп със Си.
Въпросът ѝ беше: „Г-н президент Тръмп, Дженсън Хуанг проявил ли е нелоялност към Съединените щати?“, предаде CNN.
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NEW: A Bloomberg reporter could be barred from President Trump’s historic trilateral meeting with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin after a question reportedly upset Chinese officials. @BillMelugin_ reports the journalist asked Trump whether Nvidia CEO Jensen Huang had been “disloyal to the United States” during his bilateral meeting with Xi. Chinese officials reportedly consider it rude to shout questions at world leaders, but the White House is now pushing to restore the reporter’s access ahead of the high-stakes three-way talks. Stream FOX News on FOX One for the latest on Trump’s Asia tour: https://t.co/5K9DQ4E64T— Fox News (@FoxNews) November 19, 2026
Китайската позиция: да извикваш въпроси, е изключително грубо
Белият дом се застъпи за включването на репортерката, но китайските власти отказаха да отстъпят, гласи информацията на телевизията.
Китайското правителство заяви пред репортерите, че извикването на въпроси се счита за изключително грубо поведение.
Снимка: Getty Images
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Деликатен въпрос
Скандалът около съоснователя и дългогодишен ръководител на Nvidia Дженсън Хуанг доведе до неговата незабавна оставка на 12 ноември 2026 г. и предизвика сериозна криза с националната сигурност в САЩ. Поводът са разкрития за няколко негови извънбрачни връзки - едната с предполагаема китайска шпионка.
Хуанг е имал извънбрачна връзка с Алис Хуанг, за която американските служби предполагат, че е агент на китайското разузнаване. Според медийни разкрития чрез нея и базираната ѝ в Сингапур компания до Китай са достигнали забранени за износ чипове на Nvidia. Самата тя в момента се намира в Пекин.
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