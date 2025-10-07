"И в София един куп реки нарочно не са отразени в кадастъра, за да може и върху тях да се строи": Анализ

"Де факто има река, де юре в една сериозна част от тази площ, която е наводнена, също има река, но има нещо много интересно - според кадастъра де юре има река, но тя достига до хотел. Под този имот реката е изчезнала, а след него реката продължава". Това заяви пред БНР инж. Димитър Куманов от Сдружение "Балканка" в коментар за наводнението в "Елените" и причините, довели до трагедията.

"Река има, тя се образува от сливането на 2 реки над "Елените". Може би в някои периоди тя да пресъхва, но това си е официално река. В кадастъра си пише, че това са поземлени имоти, публична държавна собственост, с начин на трайно ползване - водно течение, река. Обаче под хотела тя е изчезнала. А по-надолу, където има река - официално по кадастъра, тя също е застроена с аквапаркове, тенис кортове, паркинги и т.н., което е забранено по Закона за водите", отбеляза той.

Доста хора са замесени в тази работа, смята Куманов, като на първо място постави директорът на Агенцията по кадастър. По думите му имотът за строителство е одобрен през 2005 г., а през 2011 г. има заповед за изменение: "В едно от тези двете неща реката вече е престанала да бъде река. Това е въпрос, който може да провери прокуратурата".

Още: "Имоти на "Елените" се водят речно корито, но урбанизирани": Разкрития и критики от бивш министър

Снимка: БГНЕС

Изчезването на реката в кадастъра превръща реката/дерето в терен за строителство, категоричен бе Димитър Куманов и добави:

"В цялата тази работа, че реката е изчезнала и е станала от поземлен имот за строителство най-малко е намесен и директорът на Басейнова дирекция по това време, когато се е случило, защото той установява границите на водите и водните обекти, публична държавна собственост, съвместно с техническите служби на общините и службите по геодезия, география и кадастър. Всички тези хорица са направили този поземлен имот - поземлен имот за строителство и са изтрили реката. Прокуратурата вече трябваше да ги е намерила".

Още: Водата върви от сушата към морето, не обратното: Кога ще го разберем?

По думите му във всички населени места реките са в урбанизирани територии, но са водно течение и строежът там е абсолютно забранен. Но това е и въпрос на здрав разум, смята той. Според него екоминистърът вече е трябвало да сезира прокуратурата, защото той няма правомощия да проверява случващото се в кадастъра. Той може да провери единствено какво се е случило в Басейнова дирекция, обясни Куманов.

По думите му корекции на реки вътре в населени места има смисъл да се правят, за да може реката да не копае брегове и т.н. Според него това е допустимо и правилно, стига да е направено както трябва. Но:

"Това да го правиш извън населените места е голяма грешка, защото по този начин това, което ще направиш, е да докарваш водата по-бързо до населеното място".

Реките, които са си там, но някои министри не знаят за тях

Още: Нагла лакомия

София е още по-зле от това, което се вижда в "Елените", алармира Димитър Куманов и обясни:

"И в София един куп от реките не са отразени в кадастъра като реки. Това се прави нарочно, за да може и върху тях да се строи. Един куп софийски дерета вече са засипани някои със строителни отпадъци, с изкопи. Последно нашумя река Кална в "Горубляне". Деретата на София също са засипани на много места. /.../ Голяма част от зелените площи в града, които също задържат вода, също вече са застроени. Има мераци Южният парк да се застроява".

"Ако такъв дъжд се извали в София, мостът, който е на Перловската река при Военната академия ще бъде съборен и тя ще излезе от коритото си, защото това е най-тясното място в София", предупреди Куманов.

Още: Масово се строи върху дерета, реки и дюни: Бивш екоминистър за презастрояването