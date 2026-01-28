Иван Чернев: Иновациите са огънят, който движи бизнеса, образованието и държавата напред

Иновациите са огънят, който движи бизнеса, образованието и държавата напред. Близо 30% от младежите, преминали през стажантските и кариерните програми на Kaufland, остават на работа в компанията. Това съобщи изпълнителният директор на Kaufland България Иван Чернев по време на церемонията „Рейтинг на университетите в България – 2025 г.“, организирана от „24 часа“. Той връчи награда „Академичен Оскар“ на ректора на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) проф. Мирослав Дачев. Класирането се изготвя на база официалния рейтинг на висшите училища в България, създаван по поръчка на Министерството на образованието и науката. Събитието отбеляза своето десето юбилейно издание и събра представители на академичната общност и бизнес лидери.

„Създадохме нашите бизнес академии изключително бързо и резултатът е налице. Всичко започва с лична кауза, продължава със стратегия и се движи от мотивацията. За последните 3 години през академиите и стажантските ни програми са преминали близо 300 студенти. Много от тях идват при нас с конкретни проекти. Миналата седмица имахме събитие в Пловдив, където студентите се бяха подготвили с конкретни проблеми от нашия бизнес и презентираха решенията им. Когато говорим за ниво „Централа“, близо 50% от студентите остават на работа при нас в централния ни обслужващ офис. Това показва, че когато имаш страст и обич към науката, ще се движиш напред. Без наука, няма иновации и растеж!“, убеден е изпълнителният директор на Kaufland България Иван Чернев.

Той благодари за възможността да връчи „Академичния Оскар“ именно на НАТФИЗ, защото в края на 2025 г. ритейлърът и театралната акдемия подписаха меморандум за сътрудничество.

През тази година съвместно с висшето учебно заведение ще бъдат реализирани общи инициативи и проекти за подкрепа и популяризиране на младите таланти в България. Подкрепата на Kaufland към българската култура намира израз и в най-новия магазин на веригата в кв. „Оборище“ – Kaufland - Театрална. Всяко пазаруване там допринася за кауза в полза на сценичните изкуства, като компанията дарява по 1 евроцент от всяка касова бележка в подкрепа на НАТФИЗ.