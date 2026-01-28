Оставката на Румен Радев:

Варненските ученици не вярват, че грипът си е отишъл, с петиция искат нова ваканция

Само ден след като се върнаха в класните си стаи, варненските ученици не издържаха на теглото на ежедневното ходене на училище. Силно разтревожени от епидемичната обстановка в страната, те излязоха с ново предложение -  междусрочната ваканция да бъде удължена до 6 февруари 2026 г.

Като мотив посочват високата заболеваемост от грип в цяла България и резките температурни промени, които според тях застрашават здравето на ученици и учители, пишат варненски медии.

Учениците са оформили искането си като онлайн петиция, с която търсят подкрепа от свои съмишленици. Идеята за нова ваканция вече е събрала над 2200 подписа.

Инициативата е дело на младежи от 11 клас на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" и се бори за удължена междусрочната ваканция за всички ученици у нас.

Междусрочната ваканция, по официален график, е от 31 януари до 2 февруари. Авторите на петицията обаче искат още 4 четири допълнителни дни. Според тях ако учениците си останат вкъщи до 6 февруари включително, ще се избегне нов пик на грипа.

Източник: БГНЕС

Варна отмени епидемията

Вчера учениците във Варна и областта се върнаха в класните стаи, тъй като грипната епидемия беше отменена поради спад на заболеваемостта до 180 на 10 000 души. Въпреки това носенето на защитни маски в лечебните заведения остава задължително.

Варненска област обяви грипна епидемия на 14 януари, а на 19 януари срокът на мерките беше удължен до 26 януари включително.

Учениците призовават за обществена подкрепа чрез подписване на петицията и апелират институциите да поставят здравето на деца и учители над формалния учебен график.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
