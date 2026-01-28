Оставката на Румен Радев:

Вижте как бор падна върху пътнически влак (ВИДЕО)

28 януари 2026, 12:32 часа 200 прочитания 0 коментара

След като вчера бор падна върху празен пътнически влак, пътуващ между Олимпия и Катаколо в Гърция, ранявайки машиниста и подчертайки опасения за безопасността при управлението на растителността по железопътните линии на страната, днес се появиха кадри от инцидента. Произшествието е станало в 8:10 часа сутринта във вторник, когато дървото се е изкоренило и ударило влак 1381 в района на Агиос Константинос, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Стана ясно, че дървото е било извън юрисдикцията на Гръцката железопътна организация (OSE), въпреки че се появиха критики от неправителствени организации. 

Една и съща пиеса

Инженерите описват подобни инциденти като все по-чести, като един ветеран си спомня подобен инцидент между Атина и Ойной.

„Ние сме зрители на една и съща пиеса“, казаха инженерите, отбелязвайки, че съкращенията на персонала са довели до недостатъчен брой работници по железопътната линия. ОЩЕ: Дърво падна върху движещ се влак в Гърция

Първите критики след инцидента

След инцидента от Панхеленският съюз на локомотивните машинисти излязоха с позиция, като нарекоха изображенията „шокиращи“, критикувайки „фрагментарното управление“ на контрола на растителността.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пенсионираният главен инженер Димитрис Макродимопулос заяви, че екипите по коловозите някога са поддържали 20-километрови участъци, но са били демонтирани около 2010 г. ОЩЕ: След повече от две години: Приключи разследването на влаковата катастрофа в Гърция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция паднало дърво влаков инцидент
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес