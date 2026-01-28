Вижте как бор падна върху пътнически влак (ВИДЕО)

След като вчера бор падна върху празен пътнически влак, пътуващ между Олимпия и Катаколо в Гърция, ранявайки машиниста и подчертайки опасения за безопасността при управлението на растителността по железопътните линии на страната, днес се появиха кадри от инцидента. Произшествието е станало в 8:10 часа сутринта във вторник, когато дървото се е изкоренило и ударило влак 1381 в района на Агиос Константинос, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Стана ясно, че дървото е било извън юрисдикцията на Гръцката железопътна организация (OSE), въпреки че се появиха критики от неправителствени организации.

Една и съща пиеса

Инженерите описват подобни инциденти като все по-чести, като един ветеран си спомня подобен инцидент между Атина и Ойной.

„Ние сме зрители на една и съща пиеса“, казаха инженерите, отбелязвайки, че съкращенията на персонала са довели до недостатъчен брой работници по железопътната линия. ОЩЕ: Дърво падна върху движещ се влак в Гърция

Първите критики след инцидента

След инцидента от Панхеленският съюз на локомотивните машинисти излязоха с позиция, като нарекоха изображенията „шокиращи“, критикувайки „фрагментарното управление“ на контрола на растителността.

Пенсионираният главен инженер Димитрис Макродимопулос заяви, че екипите по коловозите някога са поддържали 20-километрови участъци, но са били демонтирани около 2010 г. ОЩЕ: След повече от две години: Приключи разследването на влаковата катастрофа в Гърция