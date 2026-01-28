Войната в Украйна:

Браншова организация: Тапите от тирове по турската граница носят риск

28 януари 2026, 10:12 часа 319 прочитания 0 коментара
В продължение на повече от седмица Камара на автомобилните превозвачи в България алармира за сериозните струпвания на тежкотоварни превозни средства на ГКПП “Капитан Андреево“, които и днес поставят шофьорите и бизнеса под голямо напрежение. За това алармират от браншовата организация, цитирани от БГНЕС. Опашките от десетки километри, продължаващи с часове, изправят водачите пред неприемлив риск и създават условия за сериозни пътни произшествия, заявяват от камарата. Вчера се случи тежък пътен инцидент, при който турски водач на камион се блъсна в последния тежкотоварен автомобил от опашката с чакащи превозни средства километри преди ГКПП “Капитан Андреево“. При удара шофьорът е загинал на място.

Трагедията е поредното доказателство, че настоящата организация на движението на границата не гарантира безопасността на водачите и изисква незабавна промяна.

Заплаха за живота и здравето

Опашките в аварийната лента на пътя не са просто неудобство – те са заплаха за живота и здравето на шофьорите, особено при зимни условия.

Те често остават блокирани с часове, без възможност да спазват правилата на ЕС относно времената за шофиране и почивки поради изтичане на работния им ден в придвижване на опашката.

Отделна е и темата, че чакащите не разполагат с базови човешки нужди, включително достъп до санитарни помещения.

Основният въпрос в тази ситуация не е дали превозните средства трябва да стоят в аварийната лента на магистралата, а защо се стига до това и какви са причините за сериозните забавяния при обработката на тежкотоварните автомобили на граничните пунктове с Република Турция.

Какво трябва да се направи

Осигуряването на безопасно и своевременно преминаване през границата е пряка отговорност на държавата. Затова считаме, че е наложително да се предприемат редица действия от страна на компетентните органи, включително:

Идентифициране на конкретните причини за забавянето и предприемане на ефективни мерки за тяхното разрешаване, за да се осигури нормално преминаване на границата и безопасност за водачите.

Подобряване на организацията на трафика и ускоряване на обработката на документи на пункта;

Създаване на безопасни зони за изчакване на тежкотоварни автомобили, когато това се налага;

По-добра координация между българските и турските гранични служби с цел намаляване на времето за чакане и предотвратяване на критични ситуации.

Категорично заявяваме, че е абсурдно да караме шофьорите да стоят с часове на опашките. Апелираме за незабавни действия, които да предотвратят нови трагедии и да осигурят безопасността на всички участници в движението, заявяват още от Камарата на автомобилните превозвачи в България.

