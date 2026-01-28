Министерството на културата придоби Античния театър и Амфитеатъра на Сердика в София (ВИДЕО)

Министърът на културата в оставка Мариан Бачев направи изявление пред журналисти в Министерски съвет, в което обяви, че държавата е придобила "Античния театър и Амфитеатъра на Сердика" в София – археологическа групова недвижима културна ценност с изключителна научна и културна стойност. "Почти 20-годишната сага приключи с днешния акт на Министерски съвет, свързана с Античен театър "Сердика" в София", заяви Бачев и добави, че въпросният културен символ "от над 20 години е "разкрачен" между това чия собственост е и как ще бъде съхранен занапред". "Този имот вече е част от активите на Министерството на културата и то ще се погрижи да бъде съхранен, реставриран и реконструиран за нуждите на българската култура и културния туризъм в София като цяло", каза още министърът в оставка.

Бачев добави, че с този акт "разсеяхме всички спекулаци около това дали ще се строи върху археологията - разбира се, че не, тъкмо обратното". Културният министър обясни, че в Бюджет 2026 са били предвидени за ремонт и реконструкция близо 770 000 евро, но "както знаете, в момента сме в условие на удължителен бюджет и няма как това да се реализира, но пък сме дали възможност на следващите, които ще поемат ръководството на Министерството на културата, да се погрижат за това".

На въпрос как Античният театър ще бъде реставриран, при положение че е вграден в хотел, и дали този хотел ще бъде съборен, Бачев отговори, че останките, които първоначално са били открити там, са много добре експонирани и запазени и не вижда основания на този етап да има необходимост от събаряне на хотела, тъй като това вече е прието като решение. "Става дума за останалата част, която е точно до Младежкия театър", добави Бачев и обясни, че на собственика на имота - "Български енергиен холдинг" (БЕХ), е била дадена замяна в район "Витоша", където ще бъде построена администартивната сграда на БЕХ.

Министерството на отбраната дава имоти на Народния театър

Министърът на културата в оставка обяви и че с акт на Министерски съвет са предоставени имоти на Народния театър "Иван Вазов" за складове и производствена база. "Близо 19 570 кв.м., от които има и 18 сгради с обща площ над 4270 кв.м.", уточни Бачев и добави, че това са "подходящи имоти, които могат да бъдат дадени за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет към Министерството на културата, да могат да работят спокойно и да имат необходимите производствени бази за реализирането на своите проекти".

В съобщение до медиите от Народния театър благодариха на министъра на отбрана в оставка Атанас Запрянов "за отговорното отношение към бъдещето на Народен театър "Иван Вазов" и за визионерското разбиране, че развитието на един национален културен институт е залог за просперитета и сигурността на нацията."

В съобщението се казва още, че "предоставените имоти ще дадат възможност на театъра да модернизира производствените си ателиета и да обособи специализирана складова база за декори, реквизит и костюми. Идейният проект предвижда изграждането на нови репетиционни зали и иновативна мултифункционална сцена, които ще превърнат мястото в ново притегателно пространство за съвременен театър".