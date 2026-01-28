Танцува с Путин и влезе в трол-фабриките му - сега бившата външна министърка на Австрия може да загуби гражданството си (ВИДЕО)

Бившата външна министърка на Австрия Карин Кнайсл е засегната от сензационна новина - многобройните ѝ гафове сега може да имат последствия. Местната либерална партия NEOS започва процедура за отнемане на австрийското ѝ гражданство. Това се случва след неотдавнашно изказване на бившия топ дипломат, с което тя атакува страната и сънародниците си: "Ако ми липсва нещо от Европа, то е Франция, а не Австрия. Във Франция хората бяха човечни, а в Австрия – хиени".

В момента от NEOS готвят изчерпателно изложение на мотиви към искането си за отнемане на австрийския паспорт на Кнайсл, което ще бъде подадено в най-скоро време. „Като либерал, съм дълбоко убеден, че нашата свобода на изразяване трябва да толерира и гафовете на бившия политик от FPÖ и външна министърка на FPÖ Карин Кнайсл. Въпреки това възниква въпросът защо Кнайсл продължава да се появява на видно място като „бивша външна министърка на Австрия“, когато тя толкова очевидно презира и мрази нашата страна“, обяснява председателят на парламентарната група на NEOS Яник Шети.

Още: Жената, която танцува с Путин. Живее в руско село и хвали "прекрасната атмосфера" там

"Кнайсл разпространява посланието, че Австрия е преддверието на ада, а Русия на Путин е Райската градина"

"В служба на Путин, например в Руския икономически институт, или като колумнист в канала Russia Today, който е забранен в Австрия, Кнайсл символично разпространява само едно послание: Австрия е преддверието на ада, а Русия на Путин е Райската градина. Всеки, който вярва, че тези изяви са доброволни и от чиста благотворителност, вярва и в Дядо Коледа", категоричен е Шети.

На 5 септември 2022 г. Кнайсл се появи на Източния икономически форум във Владивосток, където беше интервюирана от контролираната от Кремъл информационна агенция "РИА Новости" и обяви, че е емигрирала. Година по-късно тя се описа като „политически бежанец“. Тя напусна Австрия заради обвинения за връзки с Русия и по-късно стана ясно, че е наела къща в село Петрушово в Рязанска област на Руската федерация, на около 350 км югоизточно от Москва.

"Когато гледам кокошки, патици, кози на улицата - това е и моят свят, защото съм живяла в малко село в Австрия", каза тя на местно събитие, говорейки на руски език.

Още: Изгониха от Австрия бивша министърка, танцувала с Путин - сега живее в руско село (ВИДЕО)

Връзките на Кнайсл с Русия и танцът с Путин

Карин Кнайсл стана известна с това, че танцува с диктатора Владимир Путин на сватбата си. Бившият министър на външните работи на Австрия (от 2017 до 2019 г.) покани руския президент на събитието през август 2018 г. Путин поднесе на брачната двойка скъпи подаръци, сред които картина със селски мотиви и самовар, вдигна тост на немски и танцува с булката.

През 2021 г. Кнайсл се присъедини към борда на руския петролен гигант "Роснефт" като независим директор. Напусна го обаче през май 2022 г., след като Русия нахлу в Украйна.

Тя стана директор на Геополитическата обсерватория за ключови въпроси на Русия - изследователски център към Санктпетербургския университет. Центърът е създаден с цел "намиране на решения на предизвикателствата на глобалното развитие и политическите цели на Русия".

В личния уебсайт на Кнайсл се казва, че тя е напуснала родината си през септември 2020 г. поради смъртни заплахи и "фактическа забрана за работа в Австрия". Преди да се установи временно в Русия, Кнайсл е живяла в малка ферма във Франция, както и в Ливан.

Още: Бившата външна министърка на Австрия се похвали със снимки от Москва, Моравецки я постави на място

Запитана дали поддържа връзки с Путин, Кнайсл заяви през 2023 г., че за последен път е видяла руския диктатор през 2019 г.

Дали поведението ѝ е достатъчно основание за отнемане на гражданството?

Критиците ѝ в Австрия се аргументират, че правната ситуация в случая с гражданството на Кнайсл изглежда ясна - ако австрийски гражданин работи за чужда държава и по този начин накърнява репутацията на Австрия, властите отнемат гражданството му. Поради очевидните ѝ дейности за различни трол-фабрики на Путин, експерти считат, че са налице основания за отнемане на австрийското ѝ гражданство.

Освен това партия NEOS от години призовава за всеобхватно парламентарно разследване на дейността на разузнавателната служба в рамките на парламентарната комисия за Русия. „Настоящите изцепки на бившия външен министър от FPÖ и продължаващото наказателно производство срещу предполагаемия руски шпионин Егисто От и бившия генерален секретар Петерлик, на когото според твърденията е било възложено да създаде своя собствена тайна служба под ръководството на Кнайсл, правят това искане по-актуално от всякога“, каза Яник Шети, цитиран от Kronen Zeitung.

Още: Танцувалата с Путин бивша външна министърка на Австрия получила заплахи за убийство (ВИДЕО)