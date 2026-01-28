Повече от музика: Турнето на Хари Стайлс крие специална кауза

Певецът Хари Стайлс дарява по една британска лира от всеки свой продаден билет от турнето си във Великобритания през тази година на малки музикални сцени в страната, съобщи Би Би Си. Попзвездата обяви турнето си Together Together миналата седмица, което включва и шест концерта на „Уембли“. Той добави още две дати в понеделник заради огромния интерес при предварителната продажба на билети.

Това означава, че той ще събере около 780 000 британски лири за фонда LIVE Trust, който подкрепя масовите музикални клубове във Великобритания.

Harry Styles supporting small music venues with tour donation https://t.co/6hMAS8PMPK — BBC News (UK) (@BBCNews) January 27, 2026

Според доклад, публикуван миналата седмица, повече от половината от тези сцени са на загуба, като много са на прага на затварянето.

Други артисти, които са правили дарения

Решението на Стайлс следва подобни стъпки, направени от „Пълп“, Кейти Пери, „Рейдиохед“, Ед Шийран, Лорд и други.

Миналата година „Колдплей“ дариха 10% от постъпленията от турнето си във Великобритания за фонда, докато Сам Фендър даде чека от наградата си „Мъркюри“ (25 000 лири) за малките клубове. „Нямаше да правя това, каквото правя днес, ако не бяха всички тези концерти, които изнасях на Североизток, когато започвах“, каза тогава Фендър. Тези места са легендарни, но се борят за оцеляването си, добави той.

От началото на 2023 г. повече от 150 подобни сцени са затворили врати – около 16% от целия сектор на Острова.

От Ticketmaster потвърдиха, че билетите за концерт на Хари Стайлс са на стойност от 44,10 лири до 466,25 лири, включително таксите, пише БТА.