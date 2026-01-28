Чакаме ЕК да ни спасява за граничната блокада

Българските превозвачи очакват помощ от Брюксел за ситуацията с блокадите по границите от страна на колегите им от Западните Балкани.

С протести и без диалог трудно се постигат резултати. Това заяви Йордан Арабаджиев - изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи.

Тази сутрин колоната от тирове и влекачи на македонския граничен пункт "Деве баир" е 2 километра. Протестът на македонските превозвачи продължава вече трето денонощие.

Още: Продължава протестът на превозвачите от Западните Балкани

"Подкрепяме правото на протест на всеки, който счита, че има основание. Считаме, че шофьорите трябва да бъдат различни от туристите, защото те постоянно са на път. Но в същото време трябва да отбележим, че положението в момента е сериозно затруднено не само за българския транспортен бизнес, но и за икономиката като цяло. Няма движение - превози не се извършват в момента, а това е сериозен удар за всички, които са производители и трябва да внесат суровина от Сърбия или пък произвеждат и трябва да изнесат за Албания или Македония. Тези превози са спрели. Останалите превозвачи, които оперират със Западна Европа и използват Сърбия за транзитна държава, ще намерят алтернатива през Румъния - Унгария, макар че това ще коства допълнителни разходи и време, но ще има някакви превози. Докато с тези държави, които са затворили границите си, към момента двустранни превози не се извършват", обясни Арабаджиев.

Търсим помощ от ЕК

Родните превозвачи снощи са сезирали еврокомисаря по транспорта с убеждението, че ЕК трябва да вземе спешни мерки, за да се проведат разговори.

Към момента обаче няма яснота дали ще има такива.

Източник: БГНЕС

Още: Транспортен колапс на границата: Превозвачи от Западните Балкани блокират пунктовете заради нови европравила

"Трябва да има намеса на ЕК", категоричен бе Арабаджиев и изтъкна и въпроса със загубите на пари и време.

"Обикновено загубите са за сметка на превозвача. Не очакваме някой да ни покрие загубите и по-големите разходи. Не очакваме някой да ни компенсира. Границите трябва да се минават възможно най-бързо и лесно, за да може транспортът да е привлекателен", заяви той.

"Надяваме се в следващите дни и блокадата на запад от нас да бъде прекратена", допълни Арабаджиев.

Според него проблем номер 1 в транспорта е липсата на кадри. Професията става все по-непривлекателна - има блокади, има изчаквания по границите, заяви той пред БНР.

Още: Близо 3.5 млн. евро седмично губят българските превозвачи от гръцката фермерска блокада

Арабаджиев подчерта, че джигитите сред шофьорите на тежкотоварни камиони са съвсем малка част.

"Има и такива "черни овце в стадото". Те трябва да бъдат респектирани чрез контрол. И всеки нарушител да бъде с ясното съзнание, че нарушавайки правилата за движение, ще си понесе санкцията, но без да може да я заобиколи. Всеки, който сяда зад волана, трябва да е с ясното съзнание, че когато нарушава, трябва да очаква и съответната санкция", заяви той.