Изхвърлянето на храна у нас: Всеки българин губи средно 96 кг храна годишно

За трета година Българска хранителна банка и „Фантастико“ с обща кампания за спасяване на храната

Всеки европеец губи 129 кг храна годишно показват последните данни на Евростат[1], публикувани на 28.09.2026 г. През 2024 г. в ЕС са генерирани 57 900 000 тона хранителни отпадъци, или средно около 129 кг на човек.

Всеки българин губи средно 96 кг храна годишно, като количеството хранителни отпадъци у нас достига 617 000 тона, сочат данните за 2023 година, които са подадени последно от страната ни. Делът на хранителните отпадъци, генерирани от домакинствата у нас, е 43%, следвани от производството и преработката на храни (25%), ресторантите и услугите за хранене, търговията на дребно и дистрибуцията (22%) и първичното производство (10%).

„В Световния ден на прехраната говорим за един парадокс на нашето време: милиони тонове храна се изхвърлят. Същевременно много хора не могат да си позволят пълноценно хранене. Именно затова заедно с „Фантастико“ стартираме третото издание на кампанията „Не е за изхвърляне“.

Целта ни не е просто да говорим за проблема, а да покажем, че решения има и че всеки може да допринесе като планира по-разумно, използва пълноценно храната и е част от промяната. Днес това е по-важно от всякога, защото новите европейски цели за намаляване на хранителните отпадъци ни напомнят, че разхищението на храна не е просто личен избор, а споделена отговорност за околната среда и бъдещето на ресурсите, които използваме“, заяви Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка (БХБ).

Специално направено национално представително проучване за разхищението на храна в България[2], проведено от независимата агенция за пазарни проучвания Ipsos България по поръчка на „Фантастико груп“ и със съдействието на Българската хранителна банка, показва, че 51% от домакинствата у нас са изхвърлили храна през последните 30 дни, 25% го правят поне веднъж.

седмично, а 63% от участниците в проучването се опитват активно да намалят количеството изхвърлена храна. Данните бяха представени на специално събитие по повод старта на третото издание на мащабната информационна кампания „Не е за изхвърляне“ на „Фантастико“ и Българската хранителна банка.

„Това проучване хвърля нова светлина върху начина, по който възникват хранителните отпадъци, като проследява целия път на храната – от планирането и покупките до съхранението, приготвянето и консумацията. Данните показват, че зад разхищението често стоят поредица от малки ежедневни действия, а разбирането на тези процеси е ключът към намирането на работещи решения“, коментира Христина Николова, директор „Количествени проучвания“ в Ipsos България.

Според проучването 49% от случаите с изхвърляне на храна са заради разваляне на продуктите, 33% са резултат от приготвяне на по-големи количества храна, 30% от храната не е консумирана навреме, а 26% се изхвърля, защото е била забравена. Според данните хората често не разбират разликата между обозначенията „най-добър до“ и „годен до“. 38% от анкетираните смятат, че след датата „най-добър до“ продуктът не трябва да се консумира. Само 36% разбират, че след тази дата продуктът често може да бъде безопасен за консумация, макар качеството му да се промени.

„Темата за отговорното потребление и намаляването на разхищението на храни е наш приоритет във всекидневната ни работа както чрез последователни политики за ефективно управление на наличностите, инвестиции в системи за контрол и анализ на продажбите, така и чрез ангажираността ни да даряваме хранителни продукти за уязвими групи в обществото. Част от усилията ни за ограничаване на хранителните отпадъци е изграждането на модерен логистичен център, с което се избягва натрупването на излишни количества в супермаркетите, стриктният контрол върху сроковете на годност, като при необходимост се предприемат своевременни действия, включително намаляване на цените. Към всичко това тази година инвестирахме и в национално представително проучване, за да анализираме конкретните причини за загубата на храни и да видим какво още всеки от нас – и бизнесът, и домакинствата, може да направи“, заяви Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на „Фантастико груп“.

Следващият етап от сътрудничеството между Българската хранителна банка и „Фантастико“ е провеждането на традиционната инициатива за набиране на дълготрайни продукти за хора в нужда „Килограм доброта“. Тя ще се проведе на 28 и 29 ноември в 10 супермаркета „Фантастико“. Всеки клиент ще има възможност да дари продукт по избор, а в края на инициативата българската търговска верига се ангажира да дари 10 тона храни в подкрепа на дейността на Българската хранителна банка.

През 2025 г. Българската хранителна банка е спасила от разхищение 486 110 кг храна на стойност над 2 082 860 евро. Тези продукти са достигнали до 87 941 нуждаещи се в цялата страна, в партньорство с 325 организации и социални услуги в България. Само за първите девет месеца на 2026 г. спасената храна е 468 238 кг на стойност 1 976 263 евро, разпределена в подкрепа на 66 639 души.

В сравнение със същия период на миналата година увеличението в теглото на спасената храна е над 28%.

При старта на кампанията „Не е за изхвърляне“ беше показано как изглеждат 96 кг храни - общото количество продукти, което всеки българин губи годишно. А специална демонстрация насочи вниманието към качеството на плодовете и зеленчуците с външни несъвършенства. Гостите на събитието във „Food Connection“ се насладиха и на кетъринг, приготвен от MyChoice Catering с нулев хранителен отпадък.

[1] Проучване на Евростат “Food waste and food waste prevention“, публикувано на 28.09.2026 г., достъпно на: https://ec.europa.eu/eurostat/

[2] Проучването е направено сред 1000 респонденти на възраст 18-65 години чрез oнлайн и лични интервюта, проведени в периода 21 септември - 2 октомври 2026 г. Резултатите отразяват декларираните от респондентите нагласи и поведение.