Готви се цялостна промяна на поземленото законодателство

До 6 месеца България ще има нова цялостна концепция за земеползването. Това обяви министърът на земеделието Пламен Абровски.

"Поземленото законодателство е най-консервативното и закостенялото. Там трябва да бъдем изключително внимателни, защото системата работи някак, но не работи в услуга нито на собствениците, нито на фермерите. Всички са недоволни. В момента всичко работи основно на едногодишен договор, защото собственикът го е страх да не би да си даде земята на някой, после той да не му плаща. Стъпките за промяната ще бъдат следните: първо ще представим нашата концепция, след това ще организираме няколко кръгли маси по въпроса. Аз искам да бъда убеден, че всички ние ще вървим в една посока. Тогава ще започнем да разписваме текстове. Надявам се за около 6 месеца концепцията да е изчистена", заяви министърът.

Сливането на ведомства

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Министърът коментира недоволството, изразено от Федерация "Земеделие" към КТ "Подкрепа" заради сливането на Агенцията по горите и Агенцията по рибарство и аквакултури.

"В момента Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури почти не функционира. Мога да дам гаранции, че сливането няма да доведе до намаляване на административен капацитет на специализирана администрация. Ще се случи точно обратното. Ще осигурим възможността да има повече хора на терен", заяви той.

Източник: БГНЕС

Абровски обясни, че се очаква процесът на обединяване на двете агенции да продължи до края на годината.

Той посочи и най-важните точки за страната ни, които ще се дискутират на Съвета на ЕС по земеделие, който се провежда в Брюксел, педаде БНР.

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"Най-важен за България е регламентът за обща селскостопанска политика. Очаква се да го финализираме. Една от точките е да вкараме специфично подпомагане за розите. Целта е ЕС да разбере, че съществува държава, в която има нещо уникално за целия свят. Заедно с гърците, кипърците и румънците пък ще внесем точка, с която ще изискаме ЕК да започне да преразглежда своето законодателство в сферата на животновъдството и по-специално в борбата с болестите", добави министърът.