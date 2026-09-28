Подготовката на "Евровизия" в ход: Полетите София - Бургас остават и през зимата

София и Бургас остават свързани и през зимата. Това обяви националният авиопревозвач "България еър".

От 25 октомври "България Еър" ще изпълнява полети между София и Бургас във вторник, четвъртък и неделя.

"Ще летим с новите ни Airbus A220-100, а билетите вече са в продажба с цени от €78 в посока", съобщи превозвачът.

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През май 2027 г. полетите ще бъдат увеличени до два на ден, за да може Бургас да посрещне своите гости за "Евровизия".

Мярката идва преди "Евровизия 2027" и се очаква да улесни пътуването на хора и персонал до и от Бургас през зимните месеци.

Съобщението следва по-ранна информация от "България Еър", която разкри, че ежедневните полети между София и Бургас ще се изпълняват от 2 май 2027 г. , специално за да се обслужат феновете на "Евровизия", пътуващи до България за конкурса.

С планираното продължаване на полетите и през зимата, Бургас ще остане свързан със София през цялата година, което допълнително ще улесни подготовката на града преди "Евровизия 2027".

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