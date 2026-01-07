Януари става Вегануари с био и веган храни на достъпни цени в Kaufland

Ритейлърът предлага и изобилие от рецепти само с растителни продукти

След празниците идва естественото желание за по-различни вкусове и нов ритъм. Всяка година Вегануари превръща това желание в предизвикателство за 31 дни, а Kaufland България е до своите клиенти с рецепти, съвети и вдъхновение и с подбрани качествени веган продукти на изгодни цени чак до 31 януари. Всички те могат да бъдат разгледани тук.

Вегануари е популярно предизвикателство по целия свят. Концепцията е проста: да се изключат всички животински продукти от менюто и да се използват изцяло веган храни през първия месец от годината. Генералната идея на създаделите на предизвикателство са още дългосрочните мерки, които да спомогнат за опазване на околната среда.

Както винаги Kaufland България е до своите клиенти и в това начинание, като в магазините през януари се предлагат изобилие от веган продукти. Толкова вкусни, че дори няма значение дали обикновено присъстват в менюто или не. Сред топ предложенията са продуктите на собствената марка на ритейлъра K-Take it veggie. Различни видове биотофу на марката струват 2,04 € / 3,99 лв., вегански слайсове, идеален заместител на шунката в сутрешния сандвич, са на цена 1,22 € / 2,39 лв.. За закуска заместител на йогурта е соев продукт в различни вкусове за 1,27 € / 2,48 лв., а любимият хумус, подходящ за всяко хранене, струва 1,22 € / 2,39 лв..

За всички, които пият кафето си с мляко, през януари то може да бъде заменено с растителна напитка Riso Scotti Barista 1 л на цена 2,24 € / 4,38 лв.. През този месец всеки, взел решение да се включи във веган предизвикателството, може дори да не усети липсата на някое от обичайните ястия в менюто. С 22% е намалена мексиканската веган пица от Naturli, а само за 1,53 € / 2,99 лв. към нея може да се добави и майонеза „Жирновъ“ с 40% масленост. Ако неделя е денят, определен за „хапване на сочен бургер“, и това е възможно. Ритейлърът предлага соев веган бургер с 40% намаление от „Костадинов“ само за 2,29 € / 4,48 лв.. Месният глад може да бъде заменен и с веган кюфтенца от Naturli на цена 4,08 € / 7,98 лв..

Инстинктивно на фокус този месец са плодовете и зеленчуците. За вкусни смутита, които да дадат свежа енергия на деня, „Магре“ предлага различни миксове замразени плодове с 23% намаление. С до 25% е намалението и при замразените зеленчуци на различни производители: „Сторко“ предлага лук или моркови на кубчета, „Валбес“ – зеленчуков микс или грах, а ARDO изненадва с вкусен микс от диви гъби.

През този месец варивата също са отличен засищащ избор. K-Classic предлага нахут, подходящ за салати и гозби, с 19% намаление за 0,61 €/ 1,19 лв., както и грах за 0,91 € / 1,78 лв. Сред останалите предложения с намаление са боб от Natura, червена леща „Есе“, киноа от K-Bio, сладка царевица, чиа и други. На топ цена са ядки и сушени плодове от K-Bio. Сред тях 3,57 € / 6,98 лв. струват плодовете годжи бери, сушени сливи, както и микс от ядки със стафиди и лешници.

Информация за Вегануари и изобилие от рецепти могат да бъдат намерени тук: https://www.kaufland.bg/asortiment/svezhest-kachestvo/veganuary.html